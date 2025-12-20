網路恐嚇點名高雄車站成「下個目標」 陳其邁：已掌握5帳號IP全力追查

高雄市長陳其邁視察高雄車站警備狀況，警方加強部署維安。（圖／翻攝畫面）

台北捷運19日晚間發生恐怖攻擊，釀成4死11傷慘劇後，不料社群平台竟出現匿名貼文揚言「接續行動」，並點名高雄車站將成為下一個目標，引發社會高度關注與恐慌。高雄市長陳其邁20日上午親赴高雄車站視察警備狀況，證實警方已掌握5個涉及恐嚇言論的帳號IP，正全力追查中，其中部分為境外帳號。

據了解，19日晚Threads平台出現一篇貼文，發文者自稱與北捷恐攻兇嫌張文「兄弟」，並宣稱屬於同一組織，揚言將完成「未竟任務」，點名高雄車站為下一個目標，甚至出現「12月25日會有更大的事件」、「社會病態交給我們重整」等字句。該貼文遭網友截圖轉傳後隨即刪除。

19日晚Threads出現恐嚇貼文，有人自稱與張文為「同一組織」，揚言將繼續完成任務，並點名高雄車站為下一個目標，引發警方高度重視。（圖/翻攝自Threads）

陳其邁表示，高雄警方已在第一時間全面提升維安等級，全市動員234名警力加強見警率，針對高雄車站另增派34名警力進駐戒備，並同步要求捷運、台鐵、高鐵等場站全面強化監視器與巡查密度。

針對網路恐嚇貼文，陳其邁表示，目前共掌握6個相關帳號，其中1個已排除，剩餘5個帳號涉及發布危害公眾安全的恐嚇內容，警方已掌握其IP位置，並與警政署及相關國安單位密切合作追查，務必將危害治安者追查到案。

目前高雄市警局、鐵路警察局高雄分局、市刑大科偵人員已成立專案小組偵辦，鐵警、高捷警察隊及航警局也同步針對台鐵、高鐵、捷運及機場等重要場站加強巡邏。

隨著聖誕節、跨年及多場大型演唱會將至，陳其邁強調，高雄市將全面提升維安層級，要求警察局與活動主辦單位事前完成安全演練，確保市民與旅客安全無虞。

高雄警方荷槍實彈加強警備。（圖／翻攝畫面）

