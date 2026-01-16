網路恐嚇「殺害總統、國防部長」 嘉義男火速遭逮捕法辦

嘉義縣劉姓男子涉嫌在網路上留言，揚言「殺害總統、國防部長」，被警方拘提到案。（圖：中埔分局提供）

嘉義縣一名劉姓男子日前在臉書社群上留言，揚言「殺害總統、國防部長」。警方循線追查，在嘉義縣中埔鄉一處民宅內，將劉姓男子逮捕到案。全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

中埔分局指出， 劉姓男子是在臉書限時動態發布恐嚇公眾訊息，揚言「殺害總統、國防部長」，留言內容係向不特定多數人公開散布，已逾越一般情緒性言論範圍，足以使一般社會大眾及政府機關人員心生畏懼，影響公共秩序及社會安寧，致生社會恐慌。

中埔分局立即組成專案小組，經蒐證及調閱相關資料後，鎖定劉姓男子涉嫌重大，經報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，於1月14日在中埔村將劉嫌拘提到案。

警方呼籲，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態，在網路上散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。（龐清廉報導）

