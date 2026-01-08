網路應徵家庭代工有詐 警局提醒切勿提供存摺帳戶

南警深入基層舉辦反炸宣導，提醒切勿提供存摺提款卡以免遭騙。（警方提供）

記者翁聖權／新營報導

近來社群媒體出現不少徵求家庭代工的網頁，吸引希望在家工作者應徵，趁機詐取應徵者個人存摺或提款卡做為詐欺帳戶使用，南警提醒民眾應徵網路家庭代工要謹慎，切勿提供存摺提款卡，以免遭騙。

黃媽媽（化名）是標準的家庭主婦，平日在家相夫教子，但孩子近年來都各自外出求學或工作，在家空閒時間變多了，她想找點工作打發時間並貼補家用，上網尋找發現臉書社團有人召募家庭代工，可協助購買材料寄到家裏不用運費，工作內容也不複雜，立即私訊對方並加LINE與對方取得聯繫。

對方除了要陳媽媽的個人資料及住址，還表示為了方便匯入薪資及申請材料補助，需要陳媽媽將提款卡寄給他並提供密碼，還說申請後即退還。陳媽媽不疑有他，將提款卡郵寄對方後，卻遲遲沒有收到回信，也聯繫不上對方，直至發現帳戶遭列為警示帳戶無法提款，才驚覺遇到詐騙而向警方報案。

台南市警察局提醒民眾，切勿輕信社群媒體或網路上召募家庭代工等徵才廣告，更不要提供自己的個資、帳戶或寄出銀行存摺、提款卡，以免帳戶遭冒用為詐騙人頭帳戶，後續遭列警示帳戶甚至淪為詐欺共犯