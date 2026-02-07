網路投保好處多 便利、效率還有獎可抽

張爺爺和愛妻感情如膠似漆，一年出國好幾趟，感情有如甜蜜蜜。然而，在某一次的旅途中，半夜突然打電話回家給女兒茗蒂：「蒂蒂，你媽跌倒受傷了，現在在醫院急診，人清醒，沒甚麼大事，但是我突然想起來我們出國前有投保，想請你幫我看看保單內容，我記得我放在玄關木櫃的第二個抽屜……。」半夜被吵醒的蒂蒂，聽到媽媽受傷嚇出一身冷汗，趕緊衝去門口櫃子翻箱倒櫃，等到腦袋清醒才想到：「爸，不用找紙本保單了啦！這次是我幫你們在網路上投保而且是選擇電子保單，所以直接用手機看就可以，有關於保單理賠、保戶權益以及客服專線，通通一目了然。」

一聽到「網路投保」，張爺爺心生疑慮，覺得花錢買了保單，卻沒有紙本當依據，感到不安心；但其實，只是保單型式變成電子保單，客戶的保險權益都一樣，甚至保險公司為了鼓勵保戶善用「綠色金融」，還會祭出許多優惠方案，嘉惠客戶。

以新安東京海上產險為例，為響應政府推動「綠色金融行動方案 2.0」，近年來陸續成立「數位發展委員會」、「永續發展委員會」及「資訊安全委員會」，運用數位科技落實節能減碳，並以客戶需求與滿意度為導向，積極導入數位科技，成功整合數位與實體全通路，協助客戶有效率的應對生活中的風險。

客戶只要透過手機或桌上型電腦就可以進行網路投保，24小時隨時隨地可投保，大幅簡化投保流程，輕鬆完成汽/機車險、住火險、旅平險等投保流程。且若是舊客戶，可以在保單到期之前回到網站選擇「續保登入」，就可以帶入去年投保組合及相關保戶資料，加速。新安東京海上產險的網路投保還特別設計「專家幫我配」，車主只要簡單回答2個問題，就能夠根據客戶的車齡狀況及擔心的風險，推薦合適的保險組合，提供更全面的客製化保障。

根據中央社報導，金管會統計2024年上半年網路投保件數高達389.27萬件，年增36.52%，網路投保保費收入合計達新台幣25.77億元，年增24.92%。主要是因為受到旅遊旺季熱潮帶動線上投保旅平險之外，也可以看出越來越多民眾懂得善用網路投保的便利及其所帶來的效益。

金管會持續推動「綠色金融」政策，鼓勵民眾透過線上投保及選擇「電子保單」取代實體保單，不但可效降低實體保單的印製數量、大幅減少傳統紙本保單於製作及遞送簽收過程中所耗費的能源與時間等資源，實現低碳節能愛地球的目標。

更重要的是，網路投保除了讓客戶享有投保優惠，能夠為「愛地球」盡一份心力，創造永續價值之外；同時，也讓客戶有機會參與保險公司推出一系列線上投保的抽獎活動，多項好禮等著客戶來抽。線上投保，真的好處多多！



