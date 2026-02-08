網路投票李貞秀國籍爭議 逾7成網友認為適任立委

新科民眾黨不分區立委李貞秀的陸配爭議延燒，立法院民進黨團要求立法院長韓國瑜，應責成相關單位儘速查明李貞秀國籍問題。NOWnews《鄉民大學問》YouTube頻道針對此議題進行網路投票，截至7日晚間11時30分，已有1萬人參與，74%網友認為李貞秀適合擔任不分區立委。

李貞秀公開立委當選證書。(圖/截自李貞秀臉書)

根據該頻道6日起針對「你認為陸配李貞秀適合擔任不分區立委嗎？」進行的網路投票顯示，74%的網友表示「適合，依法在台設戶籍滿10年就有參政權，不應刻意有標籤」；24%的網友表示「不適合，應先放棄對岸國籍，還有洩漏國家機密風險」；另有2%表示沒意見。

廣告 廣告

針對李貞秀的國籍爭議，網友紛紛留言表達不同看法。有網友質疑，「先問孫將軍（孫立方）如何除籍？他就沒洩密危機？」、「總統府的共諜有中國籍嗎」，也有網友表示，「領有中華民國身分證，即視同中華民國國民，何錯之有」。

超過7成網友認為李貞秀適任立委。(圖/中央社)

部分網友從人品角度出發，表示「有些人一輩子都說愛台灣，結果是愛台灣的錢；有些人不是出生在台灣，來到台灣卻為台灣付出一生」、「看她人品怎樣？是否是做事認真負責？英雄不問出處」。

此外，還有網友從外籍配偶權益角度表示，「台灣有越來越多外籍配偶，是很多新生代台灣人的媽媽，是不可忽視的群體，有一名立委代替他們發聲是很有必要的」、「那麼別的國家叫做新住民不是也有參與政治的嗎？也有立法委員呀」。

延伸閱讀

《世紀血案》未獲授權拍攝惹議！陳水扁喊「拒看」：看他多會拍

《世紀血案》劇組道歉了！認未獲林義雄授權拍攝：絕無不敬之意

楊小黎為演出《世紀血案》道歉 PO千字文：若知當事人未授權會拒演