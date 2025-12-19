網路投票造假秀下限？謝龍介竟只剩 1%

民主進步黨「人民是頭家」巡迴宣講活動。(民主進步黨)

民進黨初選腳步愈來愈近，照理說，這應該是一場比政見、比實力、比民意結構的民主競技；但現實卻是，各式怪招與資訊亂象傾巢而出，彷彿有人刻意操作的「反智測驗場」，測的不是候選人，而是整個台灣社會的判斷力。





第一層問題：資訊來源本身就高度可疑





近期頻繁被操作的某些數字媒體，長期以名稱混淆視聽，既與因對抗中共暴政而失去自由的黎智英毫無關聯，也與過去具有新聞專業積累的《壹週刊》不存在承繼關係。更關鍵的是，其中之一的總編輯曾擔任統促黨發言人，政治光譜極統，這樣的背景，卻試圖在民進黨初選中扮演「民意裁判」，本身就是一個巨大的警訊。

廣告 廣告





第二層問題，是反智到近乎荒謬的網路投票





這類投票活動，既未設籍、未限地、未驗身分，投票資格毫無門檻，等於全世界任何人、任何IP、任何機器人都能參與。動輒數十萬票的「熱烈參與」，說穿了，不過是動員部隊與自動程式的成果，與真實在地民意毫無關係。





這不是推論，而是事實早已自我打臉。在台中案例中，該平台竟出現「民眾黨麥玉珍贏過民進黨何欣純」的離譜結果，任何稍具政治常識的人都知道，這樣的數據只能證明一件事，就是平台已被網軍嚴重灌票，可信度趨近於零。而在台南樣本中，更出現「民進黨以外候選人（如謝龍介）得票僅1%」的極端偏誤數字，低到違反基本選舉常識，這不是民意，是統計學上的笑話。





第三層問題，則是以假亂真，企圖用假數據取代科學民調





更令人無法接受的是，網路投票尚未結束，就配合發表評論，竟公然引用毫無事實根據的「假地下賭盤」賠率，作為選情判斷依據，試圖把非法賭博包裝成勝選指標。這不只是方法錯誤，把台南人當白痴，更是嚴重的道德瑕疵，把神聖的民主選舉，與黑箱、賭博、地下金流掛鉤，等同默許紅統勢力與賭博文化染指台南政治。





當「麥玉珍勝選」、「謝龍介趨近零票」這類結果被端上檯面，其性質早已不是分析，而是網軍自嗨、無效樣本的集合體，唯一合理的處置方式，就是一笑置之、直接丟進垃圾桶。





結論其實很簡單





民進黨的初選，終究只會、也只能由科學民調決定，有母體、有抽樣、有誤差範圍、可被檢驗。任何假投票、假民調、假賭盤，充其量只是噪音，真正危險的，不是它們存在，而是有人刻意配合中共對「民主台灣」進行「認知作戰」，企圖魚目混珠，以假訊息、假民調糟蹋台灣的民主。





民主不是不能競爭，但不能反智；初選可以激烈，但媒體民調不應該作弊！台灣社會更不該被當成測試愚弄效果的實驗場。這一局，考驗的不是誰會出線，而是台灣人是否還守得住最基本的判斷力與道德底線。