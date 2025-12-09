網路投資陷阱氾濫！民眾提領103萬遭行員識破 大同警狂勸1小時成功攔詐

【警政時報 戴昱弘／臺北報導】臺北市大同分局日前成功攔阻一起假投資詐騙案件，協助陳姓民眾在中國信託銀行民權西路分行臨櫃提領時即時止損，保住新臺幣103萬元積蓄，展現警方與金融機構聯手防詐的高度默契與成效。

大同分局寧夏路派出所巡佐林鳳源、警員吳庭華當日執行巡邏勤務時接獲銀行通報，指稱有民眾欲一次提領103萬元，經行員關懷提問後十分可疑，疑似遭遇詐騙，遂立即通報警方到場。

警方抵達後，耐心安撫陳姓民眾情緒並展開關懷提問，得知陳民日前在網路看到投資廣告，加入不明LINE群組後依指示操作，甚至被教導要如何回答銀行行員提問，以避免被攔阻。陳民依指示至銀行欲領取103萬元作為投資款，但無法明確說明所稱「裝潢工程款」的相關資訊，行員立即警覺異常並通知警方。

員警與行員積極解釋說明，協助攔阻詐騙成功。（圖／記者戴昱弘翻攝）

經警方與行員近1小時耐心勸說及層層拆解詐騙手法，陳民終於恍然大悟，決定停止領款，成功避免損失103萬元。

寧夏路派出所巡佐林鳳源(右)、警員吳庭華(左)。（圖／記者戴昱弘翻攝）

大同分局提醒，網路投資詐騙猖獗，常以「高獲利、低風險」吸引民眾上當，呼籲民眾務必提高警覺，牢記防詐三步驟：「一聽、二掛、三撥165」，若遇可疑情況也可立即撥打110向警方求證，共同守護自身財產與安全。

