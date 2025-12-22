網路揚言隨機殺人！台中男PO文「大規模行兇」遭羈押

張文行兇案震驚社會後，網路上陸續出現數起揚言效仿的恐嚇言論。20日，一名網友以「rleioutalf710902」帳號在社群平台Threads發文，內容提及「原計畫5點到7時進行大規模隨機殺人事件」、「不是快閃中山站站外」、「難怪同夥表示失敗」等言論，隨即遭其他網友檢舉。

檢警接獲通報後立即展開偵辦，經調查後鎖定涉嫌留言恐嚇公眾的是一名43歲張姓男子。警方在取得張男同意後，前往其位於台中市清水區的住處執行搜索，當場查扣手機1支及SIM卡1張，並進行數位鑑識及比對分析，以釐清犯罪動機及情節。

張男於21日晚間被解送至台中地檢署。檢察官綜合證人證述、警方製作的數位證物勘察報告、Meta公司回覆資料及扣案手機等證據，認定張男涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪及第305條恐嚇危害安全罪，罪嫌重大。

檢方考量張男有勾串共犯、逃亡及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大並確保後續偵查審判程序進行，認定有羈押必要，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。台中地檢署呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體張貼、留言或轉傳任何恐嚇公眾安全的言論，以免觸法並造成社會恐慌。

檢方強調，對於任何危害公眾安全的不法行為，將依法從嚴從速究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與人民生命安全。

