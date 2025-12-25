網路揚言「幫張文完成遺願」 19歲木工男被逮羈押

南投縣 / 綜合報導

張文犯下隨機攻擊事件後，23日又有人在網路社群和生存遊戲直播的聊天室中，發布恐嚇言論，說張文是他哥哥，沒有完成的遺願要幫他完成，揚言要在台中市犯案，南投縣警方網路搜查看到不敢大意，報請地檢署偵辦，查出在網路發文的是一名19歲羅姓男子，從事木工裝潢工作，當天就到台中市豐原區將他逮捕並移送，檢方向法院聲請羈押，法官認為，羅姓男子有預備殺人、恐嚇公眾、逃亡之虞，裁定羈押。

兩名員警找上門向家屬出示拘提資料，因為他們帶著的這位白衣男子，說他家裡有煙霧彈，員警說：「這個開拘票，就現在是我們來(搜查)。」警方帶著男子進屋子裡檢查後沒有搜出煙霧彈，就將他銬上腳鐐送上警車帶回派出所偵訊，大動作抓人就是因為他23日時在網路社群發布貼文，內容涉及恐嚇言論。

他的貼文寫下，張文是我的哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成，揚言要在台中犯案，貼文還說，他跟張文是同一個組織，不只在臉書貼文，他也在生存遊戲的直播中留言內容已經引起恐慌，檢警不敢大意，南投縣刑警大隊長蕭榮哲說：「全案訊後，依刑法恐嚇危害公共安全等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。」

警方調查，這名男子是19歲的羅姓男子從事木工裝潢工作，當天就到台中豐原將他逮捕到案，並回到他東勢的家搜索看有沒有煙霧彈或違禁品，雖然沒有找到，但他已經涉犯了恐嚇危害公共安全等罪嫌，南投地檢署主任檢察官賴政安說：「昨晚向法院聲請羈押獲准。」檢方向法院聲押，法官認為羅姓男子有預備殺人、恐嚇公眾、逃亡之虞，裁定羈押，不讓跨年活動人潮聚集的時候，讓恐嚇言論造成大眾不安。

原始連結







