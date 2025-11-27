網路攻擊猖獗 資安業者：駭客鎖定製造業、半導體

AI科技快速發展，使得網路犯罪更加猖獗。資安業者指出，台灣今年受到網路攻擊超過1,500億次，台灣製造業、半導體、硬體設備商等業者成為主要攻擊目標。由於駭客以癱瘓營運為目的，建議業者加強資安管理，以因應威脅。

Fortinet 27日舉辦媒體分享會。根據統計，亞太地區2025年共偵測到5,785億次惡意活動，年增率達13.3%。其中，台灣面臨1,534億次惡意活動，包含入侵防禦系統(IPS)高達1,531億次，散布惡意軟體高達7,810萬次。

廣告 廣告

Fortinet全球威脅情報副總裁曼奇(Derek Manky)分析駭客主要鎖定攻擊製造業、半導體、硬體設備商等業者，曼奇說：『(英文原音)駭客影響是很策略性，希望阻斷業者網路，以掌握商業營運狀況。我們觀察其他地區影響上只有40%到50%，但台灣高達9成。駭客花很多時間去做偵查跟刺探，通常鎖定的對象包含製造業、半導體、硬體設備商。』

他補充說明，駭客針對台灣的攻擊手法，正轉向更高價值、以癱瘓營運為目的。台灣身為全球重要科技供應鏈，相關企業必須加強資安治理，以應對攻擊更大量、破壞性更強的威脅環境。

Fortinet認為，AI將加速網路犯罪的攻擊鏈形成，不法者會朝更專業、更多自動化的方式操作，並透過竊取憑證、網路釣魚等手法擴大攻擊範圍。隨著自動化讓攻擊規模持續放大，企業必須提升資安韌性，強化人機協作，以人類判斷結合即時資安系統，建立更有效的防禦體系。(編輯：宋皖媛)