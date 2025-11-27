網路攻擊猖獗 資安業者：駭客鎖定製造業、半導體
AI科技快速發展，使得網路犯罪更加猖獗。資安業者指出，台灣今年受到網路攻擊超過1,500億次，台灣製造業、半導體、硬體設備商等業者成為主要攻擊目標。由於駭客以癱瘓營運為目的，建議業者加強資安管理，以因應威脅。
Fortinet 27日舉辦媒體分享會。根據統計，亞太地區2025年共偵測到5,785億次惡意活動，年增率達13.3%。其中，台灣面臨1,534億次惡意活動，包含入侵防禦系統(IPS)高達1,531億次，散布惡意軟體高達7,810萬次。
Fortinet全球威脅情報副總裁曼奇(Derek Manky)分析駭客主要鎖定攻擊製造業、半導體、硬體設備商等業者，曼奇說：『(英文原音)駭客影響是很策略性，希望阻斷業者網路，以掌握商業營運狀況。我們觀察其他地區影響上只有40%到50%，但台灣高達9成。駭客花很多時間去做偵查跟刺探，通常鎖定的對象包含製造業、半導體、硬體設備商。』
他補充說明，駭客針對台灣的攻擊手法，正轉向更高價值、以癱瘓營運為目的。台灣身為全球重要科技供應鏈，相關企業必須加強資安治理，以應對攻擊更大量、破壞性更強的威脅環境。
Fortinet認為，AI將加速網路犯罪的攻擊鏈形成，不法者會朝更專業、更多自動化的方式操作，並透過竊取憑證、網路釣魚等手法擴大攻擊範圍。隨著自動化讓攻擊規模持續放大，企業必須提升資安韌性，強化人機協作，以人類判斷結合即時資安系統，建立更有效的防禦體系。(編輯：宋皖媛)
其他人也在看
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 20 小時前
iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到
Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
趕快看手機！蘋果「偷改1設定」害他慘噴5700元 釣出大票苦主：救命
有更新到iOS26的果粉們注意了，快檢查一下你的手機設定！有網友在Threads上分享悲慘經歷，他用Facetime免費和人聊天，結果看到最新一期帳單後，費用竟高達5700元。事後檢查發現，原來是更新手機軟體後，Facetime的預設通話APP竟然自動改成網路行動電話，結果電話額度直接爆表，也引起40萬網友共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
與Line Pay分家倒數！一卡通續與LINE平台合作 用戶的錢不會消失
LINE Pay子公司連加電支「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，與一卡通分家進入最後倒數。擁有全台超過720萬用戶信賴的iPASS MONEY今（25）日宣布，持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。中時財經即時 ・ 1 天前
中國擬推「最嚴」行動電源新規 原有3C認證全失效
（中央社台北26日電）在今年中國發生多起行動電源意外後，「史上最嚴」的行動電源安全標準將於明年實施，新規包括行動電源必須配備螢幕或聯網App，且「原有3C認證規定將全面失效」。業界人士表示，新規預計將淘汰7成現有產能。中央社 ・ 20 小時前
攜手Bose聯合調音！POCO F8 Series台灣售價出爐、明天開賣
POCO於今（26）日在峇里島舉辦國際發佈會，正式發表POCO F8 Series。POCO F8 Ultra首發Snapdragon® 8 Elite Gen 5旗艦處理器，首次聯手知名品牌Bose 聯合調音，配置三顆喇叭、2.1 聲道對稱立體聲及重低音喇叭；POCO F8 Series 首次搭配5倍潛望長焦鏡頭等。台灣市場緊跟國際腳步將於明日開售，於11月27日上午10:00起至12月12日止三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
華為 Mate 80 系列來襲：麒麟 9030 雙版本晶片、20GB RAM、雙潛望相機
華為今天下午如約端出了自己的最新旗艦 Mate 80 系列，它照例分為常規定位的 Mate 80、80 Pro、80 Pro Max 和強化差異設計的 Mate 80 RS。Yahoo Tech ・ 1 天前
蘋果2026放大招！折疊iPhone、觸控Mac齊發「2026關鍵年」產品線完整曝光
蘋果即將迎來關鍵年！據悉2026 年蘋果將推出多達 15 款新品，包括首款OLED 觸控 Mac、折疊 iPhone，以及改用自家 5G晶片等重大升級。每一項都可能牽動市場，值得果粉期待！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $120 任睇《F1》、《萬中選一》等爛蕃茄高分作品
Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起至 12 月 1 日止，Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。Yahoo Tech ・ 1 天前
左滑右滑找不到真愛，不如找AI代打？Tinder、Bumble營收崩跌，改推「賽博月老」救業績
近年交友軟體熱度下降，陷入所謂的「絕望循環」：無止盡左右滑動的操作模式使用戶厭煩，要在難以計數的個人檔案中找到理想對象似乎難如登天，互動中的用戶還會突然蒸發，於是他們刪掉App，但過了幾個月又把App下載回來。大多數交友軟體都可以免費註冊用戶，付費訂閱（費率多為一個月30美元）可以解鎖進階篩選、無限制瀏覽、提高個人檔案曝光率等服務，用戶不再買單，營收也就跟著......風傳媒 ・ 23 小時前
駭客來不及動手，AI 已先防堵！Amazon 公開內部AI安全系統 ATA
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導在生成式AI推動軟體開發加速的同時，也讓網路攻擊變得更加迅速、更加複雜。為應對日益提升的資安壓力，亞馬遜使用AI系統「A...FTNN新聞網 ・ 1 天前
IG、FB 群組和 AI 互動聊天！Meta AI 四大功能台灣、日本同步上線！
Meta AI 今天正式在台灣、日本全面上線，新功能讓聊天不只是聊天，也能同時能與 AI 互動協作，這次更新會如何改變我們使用社群的方式，以及如何召喚出這個功能，快跟著 Spac1 一起來了解更多～ 四大用途一次看 Meta AI 這次有四個受矚目的亮點，第一個就是會幫你找咖啡店、查比價、整理旅遊行程，而這些全都能在群組對話中完成，除了查資料，它更能針對討論內容提出建議，當和朋友聊到天南地北的時候還可以幫你總結群聊脈絡～減少訊息迷失！視覺創作方面，Meta AI 可直接生成圖片、封面或動圖，讓限動、貼文與社群素材更容易誕生！最後一個功能也很實用，它能幫你寫貼文開頭、想標語、改寫句子，讓社群創作更省力！電獺少女 ・ 1 天前
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」Yahoo特別企劃 ・ 23 小時前
可變光圈+方形感光元件，DJI推出DJI 新一代 Osmo Action 6 運動相機
DJI 推出新一代 Osmo Action 6 運動相機，這次不只換上 1/1.1 吋方形感光元件，而且 Osmo Action 6 還是 DJI 首款支援 f三嘻行動哇 ・ 1 天前
榮耀500系列揭曉，外觀堪稱為「iPhone Air 2」、塞入8000mAh電池與最高Snapdragon 8 Elite處理器
榮耀 (HONOR)稍早發表全新榮耀500與榮耀500 Pro兩款手機，外觀設計明顯「借鑑」蘋果今年推出的iPhone Air，但是在僅有7.75mm厚度機身額外加入長焦鏡頭，幾乎堪稱為「iPhone Air 2」。Mashdigi ・ 1 天前
中國行動電源安規將大改 近7成產線恐強制退場、要求明示使用年限、透過螢幕或連網顯示健康度
中國科技媒體IT之家報導，中國工信部已經著手針對行動電源安規設立新標準，正式上線後中國工信部既有3C認證規定將全面失效，且中國工信部將強制使無法達標的工廠停止生產；其中為了讓用戶更Cool3c ・ 1 天前
華為 MatePad Edge 來襲：一台 Surface 式裝置打通鴻蒙電腦、平板系統
如今說到 2-in-1 式的裝置，你最容易想到可能就是微軟 Surface Pro 抑或是配件加持的 iPad Pro。但這兩個產品線在體驗上都存在限制，前者雖坐擁 Windows 生態，但效能終究受機器型態所累。而 Apple 的平板盡管有強大的 M 系列晶片，但官方始終死守 iPadOS 和 macOS 的界線，硬體實力很難徹底發揮。Yahoo Tech ・ 1 天前
Rapidus想彎道超車台積電 但緊張的恐怕是先進製程良率沒起色的三星｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前
一年免費用正版 Adobe Photoshop？教你簡單辦法試用 AI 修圖、免破解、免入信用卡
Adobe Photoshop 可說是電腦修圖的霸權，功能豐富且有多種 AI 工具，然而付費高牆卻讓不少人另覓辦法。最新發現原來大家可以透過簡單步驟，免破解、免入信用卡就能享有一年免費使用正版 Photoshop web 的服務，Yahoo Tech 以下為你整理好兌換指南和值得試玩的重點功能。Yahoo Tech ・ 1 天前
Anthropic發表Opus 4.5旗艦模型，整合微軟Excel、推「無限聊天」功能、標榜比Gemini 3 Pro安全
在Google推出Gemini 3 Pro之後，AI新創獨角獸Anthropic也不甘示弱，正式宣布推出其旗艦模型的最新版本——Opus 4.5。Mashdigi ・ 1 天前