網路散佈校園放置炸彈恐嚇訊息 警方積極偵辦並加強安全維護

政治中心／楊凱安、陳聖翰 台北報導港籍中國商人丁小琥，透過宗教交流來台，利用退役軍人接觸現役軍官，要求他們未來開戰時，率部屬消極不抵抗，遭檢方聲押起訴，國防部長顧立雄直言中方滲透日漸嚴重，除了採取必要的因應作為，也會加強保防教育，對於接觸機密的人會再加強查核，對於軍中發生這樣的事感到痛心。港籍中國商人丁小琥，吸收多名現役軍官，要求他們戰時消極不抵抗，遭檢方聲押起訴，國防部長顧立雄直言，中國滲透力道不斷加大。港籍中國商人丁小琥吸收我現役軍官成共諜，國防部長顧立雄表示將持續強化保防教育。（圖／民視新聞）國防部長顧立雄：「中國確實對我們的滲透作為是日趨嚴重，採取相關的因應作為，所以我們要不斷加強保防教育，接觸機密的人我們，也都要加以進行查核，當然我們對於發生這樣的事情，都感到痛心。」強調會再加強保防教育，畢竟中方動作越來越多，不只企圖從內部滲透，也因不滿川普政府對台軍售，與日本首相高市早苗的「台海有事」說，中國解放軍分別在台海與黃海，進行軍事威嚇，引發區域緊張。國防部長顧立雄：「台海或是在整個印太區域，我想中國應該要放棄所有，以武力來解決事情的這種思維，中國不斷的軍事擴張，對台海來講，動輒要以武力併吞台灣，我想各國理念相近的國家，都會感覺到這樣的事態嚴重，真正麻煩製造來源是中國。」國防部發行"台灣全民安全指引"，預計19號起進行家戶普發。（圖／民視新聞）痛批中國就是TroubleMaker，為了應對中國軍事作為，以及可能的天災地變，國防部製作新版"台灣全民安全指引"，規畫19號起家戶普發，印製1100萬本，總金額4279萬，卻被質疑動用第二預備金規避監督，顧立雄駁斥。國防部長顧立雄：「要避免數位落差，所以我們認為普發紙本，也是一個確保我們，面對緊急狀態或重大災害情況下，能夠確保國人的財產生命安全，採公開招標方式，沒有任何規避情形。」澄清再澄清，只盼在災害真正發生時，能讓國人的財產生命得到保障。原文出處：現役軍官遭港商吸收成共諜! 國防部長顧立雄:痛心 更多民視新聞報導這也甩鍋？何鷹鷺鼓吹統一遭藍營停權 竟嗆：民進黨打壓言論自由挑戰鍾東錦人選出爐 民進黨選對會推「她」拚戰苗栗縣長民進黨硬起來了！11位南部綠委傾巢而出 誓言對抗「惡修財劃法」

民視影音 ・ 23 小時前