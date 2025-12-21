網路散布恐嚇已現20則 刑事局全國聯防速逮3嫌

（中央社記者黃麗芸台北21日電）27歲張文19日在台北犯下隨機攻擊案。刑事局今天表示，網路近日出現約20則恐嚇或無差別攻擊貼文與留言，已成立全國專案追查，目前已迅速偵破3案、查獲3嫌，依法究責。

警政署刑事局科技犯罪防制中心今天透過新聞稿表示，近期社群平台及網路討論區出現多起以恐嚇、暴力威脅，或揚言對公眾進行無差別攻擊的貼文與留言，引發許多民眾焦慮，並對公共秩序與社會安寧造成不良影響，截至21日中午止，已有20則。

為有效遏止此類言論擴散、降低潛在危害，刑事局表示，已統合警察機關並成立全國專案，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊的內容，採取即刻處置、迅速追查、依法究辦的作為，從源頭阻卻風險，維護社會安全。

刑事局強調，截至今天已迅速偵破3案、查獲3名涉案人，均已依法究責、從嚴處置。

相關查獲案件包括，在社群平台Threads（脆）留言「原計劃是板南站內…」涉犯恐嚇公眾維安罪，由新北市警察局在台中市清水區查獲涉案張姓男子。

以及，同樣在脆上的留言「真的有人做了我想做的事」，涉犯恐嚇公眾維安罪，由台中市警察局在桃園市中壢區查獲涉案唐姓男子；另有在IG留言「中山砍人不揪」涉犯恐嚇公眾維安罪，由新北市警察局在新北市三重區查獲涉案彭姓男子。

刑事局呼籲，社會大眾面對可疑貼文或留言，不要轉傳、不要附和、不要以玩笑看待，以免助長恐慌與模仿效應；若發現疑似恐嚇或危害公共安全訊息，請立即保留截圖、連結、帳號資訊與時間點等資料，並儘速通報警方偵辦。（編輯：陳仁華）1141221