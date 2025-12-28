網路散布疑似恐嚇言論 兩人遭警查緝法辦

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣警察局近日接獲民眾檢舉及於網路蒐報，在社群軟體Threads上發現2名網友各別發布「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」、「好想殺人又錯帳了」等留言，疑有恐嚇或預告犯罪意圖，引起網友恐慌。

宜蘭縣警察局獲報後，認為貼文有影響公共秩序與社會安定之虞，立即展開調查，經蒐證分析資料後，循線追查得知貼文者真實身分，於26日查緝2名發文者到案釐清發文動機，並於訊後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪移請地檢署偵辦。

縣警局呼籲民眾勿在網路平台任意發佈煽動暴力、恐嚇威脅或散布不實言論之貼文，相關行為已涉違法，恐影響公共安全與社會秩序，請共同遵守法令、理性發言；若民眾發現疑似不法或具危險性的網路言論，請即時報案，警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為。