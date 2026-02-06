網路散布遭槍擊士兵血肉模糊照 中檢起訴10人緩起訴2人

去年成功嶺發生邵姓士兵打靶事故後，其受創照片被散佈於社群網站平台。示意圖非當事人（軍聞社）

去年成功嶺發生邵姓士兵打靶事故後，其受創照片被散佈於社群網站平台，經檢察官柯學航成立專案小組擴大偵辦，今（6）日偵查終結，依違反個資法起訴10人，就其涉案情節和犯後態度對黃姓版主求刑1年、張姓軍官和周姓網友8月。另2名網友緩起訴，以啟自新。

案發後，中檢逐一調閱臉書、PTT、Dcard、Threads、LINE等社群平台之散布來源，並比對相關IP位址及申設資料，確認實際散布行為人。專案小組於去年11月6日展開搜索，到台北、新北、桃園、台中、彰化、高雄及屏東等地共20處同步執行搜索，通知12名被告（含2名軍職人員）到案說明，複訊後，諭令5萬至15萬元不等交保。

廣告 廣告

今偵查終結，將涉案10人依違反個人資料保護法提起公訴，並審酌涉案情節及犯後態度，分別具體求處有期徒刑1年至8月不等；另2人予以緩起訴處分，以啟自新。

更多鏡週刊報導

成功嶺士兵打靶射擊意外 不排除操作不慎中檢簽結

獨家／在外上課賺外快屢爆爭議 苗檢主任莊佳瑋考績未達良好

獨家／檢察長人事出爐 陳舒怡接掌花蓮成最大亮點