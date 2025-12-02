「網路星期一」估消費142億元 較去年增6.3%
阿朵比分析機構(Adobe Analytics)預估，在富人大手筆花費、低收入者四處挖掘折扣優惠下，繼「黑色星期五」(Black Friday)周末購物潮之後，全美消費者將在「網路星期一」(Cyber Monday)消費142億元，較去年增加6.3%。
「網路星期一」是美國最大的線上購物日，也是感恩節後為期四天購物狂潮的壓軸大戲。
阿朵比預測，「網路星期一」過半線上消費將來自電子產品、服裝和家具三大類。此外，預計美國零售網站人工智慧(AI)驅動的客流量將比去年成長670%，消費者充分利用聊天機器人和其他人工智慧功能比較價格、爭取折扣。
阿朵比追蹤消費者線上零售網站1兆次造訪後稱，「黑色星期五」當天全美線上消費達118億元、創新高，感恩節長周末線上消費額達236億元，較去年約增加9%。
此外，客流量分析公司RetailNext數據顯示，實體店購物疲軟，感恩節周末客流量比去年同期下降5.3%。
消費者研究公司Circana零售顧問長柯恩(Marshal Cohen)說，初期數據顯示，富裕和低收入消費者有明顯差異，富人出手大方，低收入消費者則在沃爾瑪(Walmart)和目標市場(Target)等商店購物，買低價商品或者減少購物。
科恩預計，奢侈品消費將略微超過整體成長幅度。
全國零售聯合會(National Retail Federation)首席經濟學馬修斯(Mark Mathews)說，疫情時獲政府補貼的低收入消費者隨著資金耗盡變得更精打細算。
此外，在全年線上購物最忙碌的一天，數以千計的Shopify用戶通報平台出現問題，影響他們的商務運作。根據追蹤線上服務中斷的網站Downdetector，故障通報在美東時間1日上午11點達到約4000件的高峰，之後逐漸下降。
Shopify在其狀態頁面上表示，使用者可能會遇到登入或存取銷售點(POS)系統的問題，而這些設備是用於處理線下交易。
商家使用Shopify的技術來建立線上商店、處理付款、安排運送、管理庫存以及處理其他零售相關業務，而公司也提供銷售點硬體設備。
Shopify在美東時間下午2點31分於其狀態頁面發布通知表示，已「找到並修復登入驗證流程的相關問題」，且「看到系統正在恢復的跡象」。
