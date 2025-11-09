網路暈船美女！男被哄「戴眼罩約跑」過程驚覺：男的

一名男子佯裝女性約出另一名男子發生關係挨告，被依強制性交罪判刑。（示意圖／Pexels）





新北市一名章姓男子在交友軟體假扮女子，讓一名男子阿華（化名）誤認他是女性，同意相約發生關係，過程中阿華意外發現章男是男性，奮力反抗，但章男依舊違反阿華意願侵犯得逞，遭阿華憤而提告。新北地院依照強制性交罪判章男2年有期徒刑，緩刑4年。

一名章姓男子在交友軟體上以假的年輕女性照片，佯裝自己是一名26歲暱稱「小花」的女性，藉此取信男子阿華，在相談甚歡，阿華明顯「暈船」後，邀約他發生關係。

兩人約定好後，當天晚上阿華依約來到說好的旅館，開好房間後戴上眼罩等待「小花」來臨。章男進房後用玩具手銬反銬住阿華的手，過程中阿華的腳碰到章男的頭，這才驚覺對方像男性，而非聊天軟體中「小花」的飄飄長髮，開始奮力反抗，事後怒告章男。

法院認為章男為了一己之私，違背阿華性向與意願，強迫阿華與同性發生關係，但考量章男並無前科，也對犯行坦承不諱，並與阿華完成調解，因而決定減刑輕判，依照強制性交罪判處章男2年有期徒刑，並緩刑4年，並需要進行60小時之義務勞務與4場法治教育課程，緩刑期間交付保護管束。

