網路書店像客機，獨立書店是優雅私人飛機…郭怡美、飛地nowhere、三餘書…這些書店如何存活？

由民航機長劉鎧創立的樹梅文化藝術基金會，為推廣獨立書店文化，舉辦《獨書獎》，週二（11/11）於華山舉辦第二屆頒獎party，評審團大獎分別由大稻埕新地標「郭怡美書店」、以香港為主題的「飛地nowhere」以及高雄知名的「三餘書店」獲得。 代表文化部長李遠致詞的文化部人文及出版司長楊婷媜表示，文化部除了持續針對實體書店補助外，另有文化幣於獨立書店2點送1點等政策，此外，也非常感謝樹梅基金會用私部門的資源幫助獨立書店。希望在公、私部門協力下，書店可以更蓬勃發展，成為地方微型文化中心。 評審團主席劉克襄則是引用花蓮知名社創據點、「練習曲」書店影響到大洲車站活化案的小故事指出，獨立書店會帶來一種獨特的飛行，「我們希望能承載著希望，繼續飛在台灣這塊天空。」

財團法人樹梅基金會成立於2017年，是台灣唯一由民航機長成立的文化藝術基金會，原本是透過不同講座，讓民眾更重視生活美學，到2022年則是透過尋找獨立書店之美的《獨書獎》活動，希望為台灣本土文化與地方創生添加永續動能，也期待廣大的民眾看見台灣也有世界一流的獨立書店。

2022年，台灣首屆專屬於獨立書店的樹梅《獨書獎》因此誕生，評審團的成員包括人文美學大師蔣勳、旅英設計師詹朴、藝人林志玲等人，以「尋找獨立書店之美」為主題，選出了25家特色書店，並由晴耕雨讀小書院獲得評審團大獎，陳隆昊先生（唐山書店）獲得特殊貢獻獎。

三年後，第二屆《獨書獎》頒出了總獎金高達115萬元，與長榮航空亞洲不限航點來回機票6張。評審團成員則包括作家劉克襄、報導者創辦人何榮幸、金馬影帝莫子儀、音樂創作人雷光夏、出版人吳家恆、建築師吳聲明與時尚媒體人呂靜雯。

當天頒發評審團獎3名（獎金10萬）、個人特殊貢獻獎1名（獎金10萬）、特色書店獎15名（獎金5萬）以及16家推薦書店，希望能給予書店實際的支持。

▲ 第二屆《獨書獎》評審團。圖／蕭芃凱攝

公私部門協力 文化部推實體書店補助、文化幣加碼

文化部人文及出版司長楊婷媜表示，文化部自102年開始展開實體書店補助計畫，這十幾年來，書店不只是賣書的地方，也逐漸變成地方微型文化中心、地方知識的交流站，是讀者和作者交會的地方，甚至是大家休閒的去處。

最近她走訪了幾家書店，其中就包括馬祖一家獨立書店，開在坑道上（刺鳥咖啡獨立書店），書店能否持續與經營者有很大關連，謝謝在場的書店經營者，可以讓書店延續。除了持續補助實體書店外，文化部也推出書展和文化幣於獨立書店加碼等措施，希望在政策支持下，公、私部門協力讓書店更蓬勃發展。

▲ 文化部人文及出版司長楊婷媜。圖／蕭芃凱攝

網路書店像巨型客機橫掃市場 獨立書店提供獨特飛行體驗

樹梅基金會董事長、機長劉鎧指出，機長和書店老闆一樣，負責篩選把關的重責大任，為書店營造的氛圍、空間，決定這個文化之旅的方向。樹梅基金會每3年辦讀書獎，不只是獎金，更想要強調對獨立書店的支持和致敬。

「當網路書店像一架巨型客機橫掃整個市場時，各位的獨立書店像是個性鮮明、優雅的私人客機，追求的不是載客量，而是獨特的飛行體驗。」

▲ 基金會董事長劉鎧。圖／蕭芃凱攝

舉「練習曲」書店為例 劉克襄盼乘載希望飛行

劉克襄則是分享了自己的故事說，他之前遇到一位年輕人，曾在花蓮新城的獨立書店「練習曲」當志工，後來這個年輕人回到自己的故鄉宜蘭，正在做大洲車站的老屋活化、辦文史雜誌。

「這是一個被獨立書店滋養長大的孩子，現在要回到家鄉去，認真對待自己的家鄉。」

劉克襄指出，獨立書店本身就是一本大書，只要還在那裡就會帶來希望，就像他故事中的年輕人。「獨立書店會帶來一種獨特的飛行，我們希望能夠承載著希望，繼續飛在台灣這塊天空。」

▲ 作家劉克襄。圖／蕭芃凱攝

香港「飛地」書店：謝謝台灣豐厚的書店生態

評審團獎得主、飛地書店負責人張潔平曾任媒體總編輯，她在2022年中國對香港的控制越來越緊縮時，與朋友在台北西門町接手了一家香港書店。

張潔平致詞時說，2022年在西門町開書店的時候，跟香港當時社會環境有很大關係。

「很多移民都是這樣，不知道自己未來方向，不知道能在哪落腳。書店最初是希望給隨波逐流的人，設立一個安全的港灣。」

她也在致詞時多次感謝台灣，認為若不是台灣有豐厚的書店生態，飛地完全沒可能繼續經營。

「我印象很深刻，飛地剛開一個月不到，包括晴耕雨讀、有河書店、唐山書店老闆突然出現，問說你們有什麼需要幫助？」有人手工做了書櫃、椅子，有人送了珍藏的書，甚至有人把他們買錯的傢俱都收走了。

張潔平說，他們當時除了感動之外，也非常震驚。「如果不是台灣有這麼好的生態，我們完全做不到這件事情。」

張潔平指出，飛地書店是一間在壓力下誕生的書店，至今也是，「如果不是因為香港還有在堅持的人，我們也開不成，因為沒有讀者和講者敢來。」

她也引用香港一首流行曲中的歌詞「祝你在亂流下平安」說，不管經歷了什麼亂流，你需要在文化保持飛行高度，「越多人這樣，就越多人可以一起在亂流下平安。」

▲ 飛地書店負責人張潔平（右）。圖／蕭芃凱攝

郭怡美書店開在疫情爆發時 相信「這句話」成精神依靠

近期成為大稻埕新地標的「郭怡美書店」本次也獲得評審團獎，該書店是由讀書共和國出版集團創辦人郭重興出資，重新租回爺爺的房子打造而成，從「郭怡美商行」變成「郭怡美書店」，該書店也同時被文化部選入台灣百大文化基地。

郭怡美書店經理人Willie分享，郭怡美書店於2022年開始要營業時，當時疫情剛爆發，每天都有幾萬人確診，郭社長（郭重興）卻要租房子開書店，大家包括自己都勸他「不要」，因為街上根本沒人。

然而郭重興卻跟他說，「時機不等人」，且書店的書要越多越好；要他相信「有書就有人。」這句話也是他們今天可以站在這邊的精神依靠。

三餘書店：未來會嘗試大家還不敢做的事

高雄三餘書店負責人鍾尚樺時感謝樹梅基金會，知道他們這幾年來很投入、關心獨立書店，這是一股暖流，本來以為只有出書和喜歡買書的人，會覺得書店有存在的必要性，但樹梅代表的是這社會上有更多人，關心獨立書店的一舉一動，「我們要做的就是好好堅持下去。」

鍾尚樺表示，三餘書店是眾人實驗出來的書店，希望他被打造成高雄有必要性、想要的樣貌。未來也會盡量替大家去嘗試還不敢做的事情，期許三餘可以成為同業背後的助力。

▲ 影／樹梅獨書獎

得獎名單如下：

2025樹梅《獨書獎》個人特殊貢獻獎

劉虹風／小小書房

劉虹風（別號「沙貓」）擁有俄語文學碩士背景，2006年創立小小書房，她曾指出：「沒有一個十年的耐心、決心，許多事情是看不出成果的。」

網路普及的年代，依舊以圖書為經營核心和主軸，堅守著傳統概念的圖書與閱讀價值。藉著持續舉辦「無用讀書會」和活動，分享知識。

她拓展書店與出版的可能性，成立小寫出版社，近年出版吳明益《海風酒店》，由另一家獨立書店瓦當負責企畫，在其他通路上架之前，先在獨立書店販售，並堅持不打折，開創先河，亦可以數字佐證獨立書店的銷售能力不可小覷，且具有示範意義。

她提出「我們需要不同規模與樣貌的書店存在」的觀點，這種差異化經營模式，是市場多元與文化厚度的重要支撐。這兩年推動的沃土計畫，更是將閱讀紮根。小小書房明年將屆滿20年，一本初心，持之以恆，沙貓做出了相當成績，也成為不少新秀書店學習的榜樣和經營的鼓舞。

2025樹梅《獨書獎》評審團獎三名

(排名不分先後)

郭怡美書店

飛地nowhere

三餘書店

2025樹梅《獨書獎》特色書店獎十五名

(排名不分先後)

仰望書房

邊譜書店

洪雅書房

曬書店

掀冊店

勇氣書房

有河書店

小兔子書坊

翫雙溪書苑

永勝5號

書粥

見書店

現流冊店

一本書店

晃晃二手書店

2025樹梅《獨書獎》推薦書店十六家

(排名不分先後)

淺山綠

瑯嬛書屋

晴耕雨讀小書院

唐山書店

小島停琉

種子書屋

藍鵲書房

蕃藝書屋

逃逸線書室

野人讀冊店

水木書苑

旗津tha̍k冊

瑞成書局

嶼伴書間

日榮本屋

梓書房

▲ 35家書店入圍。圖／樹梅讀書獎提供

