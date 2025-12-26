網路模仿張文案散布恐嚇言論 屏東男遭警拘提

記者張翔／嘉義縣報導

針對近日引發全台社會不安的張文隨機攻擊事件，網路出現疑似模仿犯罪的恐嚇言論，引發警方高度警戒，嘉義縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊25日查獲一名涉嫌在社群平台散布恐嚇訊息的男子，並依法拘提到案。

屏東吳姓男子在社群平台發表模仿張文事件的恐嚇言論，警方循線追查後將其拘提到案。(記者張翔翻攝)

嘉義縣警察局表示，科偵隊於例行網路巡邏時，發現社群平台「Threads」上一匿名帳號張貼「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」等文字，內容明顯模仿近期重大治安事件，具有恐嚇公眾、引發社會恐慌之虞，警方研判若未即時處置，恐引發模仿效應，危害公共安全。

經調查追蹤，警方確認該帳號為屏東一名吳姓男子所持有，隨即通報屏東縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊，並共組專案小組報請臺灣屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦，專案小組同步聯繫平台下架不法貼文，並透過數位鑑識及科技偵查手段，鎖定嫌犯身分與行蹤。

吳姓男子在社群平台發表模仿張文事件的恐嚇言論，內容涉及特定公共場所，已引發社會恐慌，警方循線追查後將其拘提到案。(記者張翔翻攝)

警方於25日持檢察官核發之拘票，迅速將吳姓男子拘提到案，並查扣相關證物，後續將持續釐清其發文動機與實際犯罪事實。

警方指出，吳嫌行為已涉嫌觸犯《刑法》第151條恐嚇公眾罪及第153條煽惑他人犯罪罪，最重可處二年以下有期徒刑。警方強調，任何人在網路公開平台發表涉及暴力模仿、威脅特定公共場所或足以引發社會恐慌的言論，即便未具實際犯案意圖，也不屬於言論自由保障範圍，警方將依法從嚴、從速究辦。