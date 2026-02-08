網路求職陷阱多求職者成車手、人頭戶 數位部遭質疑功能何在？

【記者范文濱/專題報導】

台灣詐騙案件年年攀升，政府高喊「打詐國家隊」，實務上卻屢傳荒謬現象—真正的詐騙集團逍遙法外，遭詐騙的民眾反而被送上被告席。近期一名民眾誤信網路徵才訊息，帳戶遭詐騙集團利用，最終不僅帳戶被列為警示戶，還因涉嫌洗錢遭地檢署傳喚，引發外界對司法辦案方向與數位部網路治理角色的強烈質疑？。

據了解，該名被害人透過網路平台結識一名女子，對方以「網路下單工作」、「協助海外買家代為付款」為由，要求提供身分證件、銀行帳戶，甚至帳戶密碼，聲稱僅用於代買、代轉帳。被害人未曾親自操作帳戶，卻在短時間內出現多筆資金進出，隨即遭銀行通報異常並凍結帳戶。

被害人察覺異狀後，第一時間向警方報案並提供該假招募真行詐公司相關聯絡資料以協助破案，未料不久後卻接獲地檢署傳票，被列為涉嫌違反《洗錢防制法》案件的被告。反觀實際負責招募、操控金流的對象，至今未見到案。

更令外界不解的是，被害人至今仍持續收到當初介紹工作的女子透過 LINE 傳送的訊息，而相關對話紀錄、帳號與時間序均已交付警方作為線索，但案件追查卻彷彿止步於「人頭帳戶」層級，未見向上溯源。

被害人很疑惑說，為何報案時已提供該行騙公司地址及line等聯絡資料，該詐騙公司至今仍在人力銀行公開招募職員、理專助理等職缺？可見政府之無能，檢警單位怠惰不力，未前往偵辦緝捕歸案，任由詐騙集團繼續發展，騙取國人財物或陷害不知情前往求職的家庭主婦及青年男女。另管理網路犯罪的數位部更是毫無作為，無法訂定有效管理 ，既然有詐團line應能循線追查逮捕主嫌。

事實上，數位部成立後，肩負網路治理、防制數位犯罪的重要任務，但多數詐騙廣告、假徵才訊息仍在社群平台與通訊軟體上大量流竄，封鎖速度慢、源頭難以追責。基層警方也坦言，帳戶在國內的民眾「最好辦」，但平台後端資料、境外操盤者卻往往「要不到、追不到」。

針對詐諞犯罪氾濫受騙許多被害人及坊間一致認為，數位部應負起監管責任，並積極與line國外公司取得聯繫，指揮檢調單位共同打擊不法犯罪集團，洗刷台灣為詐騙王國污名。

