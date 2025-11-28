網路流傳張善政推薦韭菜醬是假的！ 桃園市刑大已介入追查

【記者張沛森／桃園報導】針對臉書（Facebook）流傳一則「張善政市長推薦韭菜醬」的影片，桃園市府今天（28日）表示，是詐騙集團利用AI技術合成製作，內容完全不實。對此，桃園市警局刑事警察大隊已展開調查，除向臉書平台檢舉要求下架，也同步通報數發部，呼籲民眾切勿點擊來路不明的連結。

警方指出，該則偽冒張善政肖像與聲音的AI假影片，明顯存在「唇形與語音不自然」、「貼文帳號內容貧乏」及「帳號地址在國外」等可疑跡象，也提醒民眾，在點擊任何連結前務必提高警覺，仔細辨識，避免落入詐騙陷阱。

廣告 廣告

警方強調，絕不縱放此類惡意詐騙行為，民眾未來若發現疑似詐騙影片，可立即撥打165反詐騙專線查證，或至內政部警政署165全民防騙網（https://165.npa.gov.tw/#/）進行檢舉。

張善政影像遭盜用，警方澄清追查中。桃園市府提供

全民一起來打詐

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

寒居酒店攜手Chloé推聖誕香氛雙人下午茶 聖誕住房贈頂級香氛

57歲沈玉琳抗血癌！12月能出院 潘若迪曝他最新病況

11月房市沒有更差 住商交易量持平中信月增6.4%

