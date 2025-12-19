網路流傳虛構的兩岸同婚數據與共諜案例

Taiwan FactCheck Center

網傳「兩岸同婚9成都是中國男性，還引發共諜案」？



虛構同婚數據與共諜案例

發佈：2025-12-19

更新：2025-04-29

報告編號：3946

查核記者：許雲凱

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-12-19

報告編號：3946

記者：許雲凱、責任編輯：陳偉婷

近期流傳訊息、圖卡，指稱2024年開放兩岸同婚形成「國安破洞」。經查證，傳言所稱同婚數據或者共諜案例，全屬虛構。



一、傳言宣稱開放兩岸同婚，有9成都是中國男性配偶。但內政部公開統計顯示，2024年9月開放兩岸同婚，至今年11月為止，中國籍與國人同性結婚人數為140人，其中男性為50人，女性為95人，沒有網傳「9成男性」情形。



二、傳言又質疑2020年後有中國男性配偶人數增多現象。內政部戶政司受訪解釋， 2020年因新冠疫情實施邊境管制，導致兩岸結婚人數變少。解封後結婚人數增多，其實是受疫情影響的結婚遞延現象。而且是男女人數都增加，不是只有男性配偶變多。



三、傳言宣稱因兩岸同婚，導致有空軍上校張燊平、退役海軍上校魏先宏、桃園里長陳〇文涉入共諜案。經向國防部、桃園市民政局查證，網傳軍人與里長都不存在，為虛構人物。



四、傳言來自媒體投書文章，原文即存在錯誤訊息，再遭擷取部分內容製成圖卡擴大流傳。



網傳兩岸同婚的數據與共諜案例均屬虛構，因此為「錯誤」訊息。



【查核聲明】本報告僅針對網傳兩岸同婚數據與案例進行查證。傳言主張兩岸同婚會造成國安危機，屬個人主觀意見表達，並非查核範圍。

背景

近期流傳訊息、圖卡，引述數據宣稱兩岸同婚申請案超過150件，其中9成是男男婚姻；又列舉有張姓空軍上校、魏姓退役海軍上校、陳姓桃園里長等人，都遭中國同性配偶吸收而涉入共諜案，指稱2024年開放兩岸同婚形成「國安破洞」。



進一步搜尋傳言來源，發現內容擷取自近期《自由時報》與《Newtalk新聞網》的讀者投書，兩篇文章作者不同，但不論所引用數據或案例均高度雷同，且在同一天刊出，均稱兩岸同婚引發國安危機。

社群平台流傳訊息、圖卡

查核

查核點一：網傳兩岸同婚數據正確嗎？

兩岸同婚「女多於男」，網傳數據有多項錯誤

網傳訊息宣稱兩岸同婚超過130件，9成都是男男結婚。又稱2020到2024年，與中國籍男性結婚人數年平均成長率為28%（另一傳言版本稱27.8%），2024年底人數為1827人，是中國籍女性的2倍。經檢視公開資料與採訪官方說法，網傳各項數據全屬虛構。



2024年9月19日起開放兩岸同婚，內政部新聞稿指出，到10月為止，陸籍與國人同性結婚的人數總計130人，男性為45人，女性為85人，沒有傳言所稱其中9成是「中國男性」情形。

在內政部戶政司的「縣市結婚人數按原屬國籍(按登記)」也可檢視公開資料，目前最新統計到11月為止，中國籍的同婚配偶人數為140人，其中50人為男性，90人為女性，也跟傳言所說情形不符。

2020年後兩岸結婚人數增多是受疫情影響的遞延現象

依據內政部戶政司公開資料，其中「結婚人數按原屬國籍」統計兩岸結婚人數。2024年中國籍男性人數為1287人（依照結婚發生日統計）或1372人（依照結婚登記日統計），都不是傳言所說的1827人。而且僅有同年中國女性結婚人數的1/3，也不是傳言所說是女性2倍。

內政部戶政司受訪表示，傳言所說中國男性結婚數據有誤，至於所說的結婚年平均成長率為28%，因傳言未列算式，也無從得知如何計算。而且一般統計不會計算「年平均成長率」，而是比較歷年同期的人數成長率，例如今年11月與去年11月相差多少。



戶政司解釋，傳言是以2020年為基準，宣稱之後中國男性與台灣人結婚人數大增，但2020年因新冠疫情實施邊境管制，自然兩岸結婚人數就變少。解封後結婚人數增多，其實是受疫情影響的結婚遞延現象，而且是男女人數都增加，不是只有男性配偶變多。之前已發布新聞稿澄清傳言說法。

2020年後兩岸結婚人數增多是受疫情影響的遞延現象，中國男性配偶人數也沒有傳言所說多於女性。

查核點二：網傳兩岸同婚的共諜案是真的嗎？

網傳案例全屬虛構

傳言宣稱，因兩岸同婚而涉入共諜案有3個案例，分別是2023年空軍上校張燊平、2024年退役海軍上校魏先宏、2025年桃園里長陳〇文（原文如此）。

但不論搜索新聞報導，或者司法院新聞稿、判決書查詢系統，均無網傳人名。

其中空軍上校張燊平、退役海軍上校魏先宏為軍職人員，經向國防部查證，回覆表示無論現役軍人或退伍人員相關名冊中，均沒有名「張燊平」、「魏先宏」的人員。

而傳言所稱2025年涉案桃園里長陳〇文，經查桃園選委會2022年里長當選名單、桃園市民政局所公開的里長資訊，共有45名陳姓里長，但無名字相符之人。再跟桃園市民政局查證，也確認沒有網傳里長存在。

綜合以上多元管道查證，可確認網傳共諜個案並不存在，全屬虛構事件。

補充資料

國安局報告：近年共諜案人數激增4倍

國安局2024年1月發布「共諜案滲透手法分析」報告，指出2024年因共諜案起訴人數達64人，是2021年的4倍，其中現、退役軍人為中共對台滲透的主要對象。以2024年來說，涉案遭起訴退役軍人15人佔23%，現役軍人28人佔43%。

國安局也分析，中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道滲透，並藉由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，在台發展共諜組織，企圖取得國防機敏資訊，甚而介入我國民主選舉。

但在這份報告，並無列舉兩岸同婚是中共滲透手法之一。