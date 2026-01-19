網路流傳「300萬買議員位」 劉品妡告造謠者加重誹謗罪

近日社群平台流傳前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡(圖中)花「300萬買議員位」，民進黨大安文山議員擬參選人劉品妡今日在立委林楚茵(右)及律師房彥輝(左)陪同下，赴台北地檢署控告藏身幕後的造謠者，涉刑法加重誹謗罪嫌。(記者王定傳攝)

〔記者王定傳／台北報導〕近日社群平台流傳前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡花「300萬買議員位」，民進黨大安文山議員擬參選人劉品妡昨已發布聲明駁斥內容不實，相關指控均非事實，屬惡意捏造與抹黑，嚴正澄清；她今日在立委林楚茵及律師房彥輝陪同下，赴台北地檢署控告藏身幕後的造謠者，涉刑法加重誹謗罪嫌，希望藉此「以正視聽」，並盼望檢警揪出惡意造謠者。

林楚茵表示，隱藏在網路世界背後的不明人士，以造謠方式攻擊參選人，不只破壞台灣的民主，也抹煞了一個想要為地方人民來服務的年輕人，希望透過提告「以正視聽」並揪出惡意造謠者。

廣告 廣告

劉品妡則表示，黨內初選最重要的是「公平、公正、公開」，絕對不能讓有心人士藉由散布惡意不實的謠言毀壞民主程序。

劉品妡並說，她站出來提告，是為了捍衛自己與趙怡翔的名譽，因為每一位夥伴都很努力的付出，絕對不能被這樣惡意的謠言所打倒，且趙怡翔後續也會採取法律行動，她並希望不要再有下一位被害者。

【看原文連結】

更多自由時報報導

駁「300萬賣議員位」 趙怡翔轟低級造謠：造謠、轉傳都要告！

駁斥「300萬買位置」謠言 劉品妡喊告：期待有品的競爭

基隆綠營美女刺客拚議員 推朱書昕、吳巧瀅搶攻暖暖、中山

被趕回中國後狂吃台灣豆腐！中配恩綺當街遭公安帶走 直播中嚇哭...

