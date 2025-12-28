網路流量熱區出爐！AI賦能行動網路 電信三雄部署2026跨年夜

記者李鴻典／台北報導

隨著全臺各縣市2026跨年晚會卡司陸續公布，跨年夜高密度人流與瞬時流量暴增已成為可預期的網路挑戰，三大電信都表示，已經做好應對跨年的準備。

中華電信超前部署2026跨年夜，於「台中最強跨年夜」以最高規格完成網路整備。

中華電信預估，2026跨年期間全台行動數據用量將再創新高，為確保倒數關鍵時刻影音串流穩定及社群分享即時不中斷，啟動跨年專案，以最高規格完成網路超前部署。

針對全臺18處指標性跨年活動熱區，包含臺北最High新年城、閃耀新北1314跨河煙火、桃園ON AIR跨年晚會、大新竹跨年晚會、宜蘭璀璨蘭城跨年晚會、花蓮太平洋觀光節跨年演唱會、台中最強跨年夜、麗寶樂園跨年演唱會、五月天跨年演唱會、劍湖山世界跨年燈火秀、雲林電光跨年晚會、清境農場跨年晚會、高雄雄嗨趴跨年晚會、台南好Young跨年晚會、義大世界跨年煙火秀、全嘉藝起來跨年晚會、屏東「High歌之夜」及台東跨年晚會「東！帶我走」等。

中華電信說，除運用愛立信ENIP(Ericsson Network Intelligence Platform)行動網路智能平台，結合生成式 AI技術，全方位強化網路效能疏導訊務外，並引進諾基亞最新型AirScale Radio系列基地台，結合高容量載波聚合(CA)及大規模天線陣列(Massive MIMO)等關鍵技術，即時分散跨年倒數瞬間的突發性高流量，確保高畫質直播、即時影像分享與維持通訊服務最佳狀態。

為強化跨年夜整體網路韌性，中華電信同步啟動多層次備援架構，除於活動範圍預先擴充超過千座最新型高效能4G/5G基地台，並搭配近年購置超過170支新型窄頻天線完成部署外，增設近150處臨時站點及調度超過30部行動基地台車進駐重點活動區域，有效提升跨年網路容量近40%，並由近千位專業工程師進行網路即時監控，透過集中式網管平台掌握流量變化，於毫秒等級完成資源重分配，確保網路服務在極端負載下仍能穩定運作。

中華電信預估，2026跨年期間全台行動數據用量將再創新高。

為迎接跨年即時通訊高峰，讓用戶傳遞祝福零時差，台灣大哥大於跨年前14天成立「跨年網路指揮中心」，導入自研「AI 智慧人流動態資源管理機制」，透過AI即時監測人流與網路負載、提前強化熱點容量配置。跨年當天，將動員千名工程人員，調度68台各式行動通訊車，進駐全台38處跨年活動與熱門景點，並運用5G NRCA技術，結合業界最大100MHz 3.5GHz黃金頻寬與新世代設備，整體網路容量較平日提升140%，熱區網路處理效能提升80%、上傳能力提升逾30%，最高上網速率突破2Gbps，讓用戶在跨年關鍵時刻上網、直播與通話皆順暢穩定。

台灣大表示，自研「AI 智慧人流動態資源管理機制」，可即時掌握全台熱點的網路狀態，並透過機器學習因應不同使用場景與流量負載，動態進行流量分流與網路參數最佳化，降低尖峰時段壅塞風險。搭配Nokia MantaRay SON自動化平台，加速基地台即時優化與修復，在確保通訊穩定的同時降低發射功率與能耗，讓用戶在人潮密集的跨年現場，也能安心使用網路。

台灣大運用5G NRCA技術搭配100MHz 3.5GHz黃金頻寬，整體網路容量較平日提升140%，熱區網路處理效能提升80%、上傳能力提升逾30%，最高上網速率突破2Gbps，確保跨年網路順暢穩定。

台灣大針對全台超過26處跨年活動及12場曙光與升旗活動，擴充網路容量，包括臺北101、樂天桃園棒球場及亞矽創基地、台中水湳中央公園、台南永華市政中心、高雄夢時代、臺東市國際地標等，並將在活動當天進行即時監控與調整，並新增臨時設備，確保網路暢通。

跨年夜全台熱區網路流量屢創高峰，遠傳電信也表示，超前部署，透過AI技術精準預判跨年網路需求，除了出動超過60台行動通訊車及臨時基地台進駐全台活動會場，並動員近千人次工程人員，提前完成橫跨北、中、南、東全台21大跨年熱區，超過600座基站網路容量擴充作業，預計較平時網路容量增加８成，並有上百位遠傳網管與傳輸工程師將在跨年夜全程待命，結合AI技術隨時隨地進行動態調整與障礙排除，確保跨年期間通訊暢通無阻。

遠傳電信指出，根據過往經驗，跨年夜當晚網路用量，會隨著時間越晚逐漸升溫，並在跨年倒數時刻達到最高峰。遠傳工程人員提前出動備戰，完成全台跨年熱門地點網路容量擴充作業，並結合AI智慧技術，全面強化基地台管理與流量分配，精準預測人流及數據需求，主動調度網路資源，針對活動期間流量高峰進行網路優化，迅速排除網路異常。

遠傳動員近千工程人員，提前完成全台21大跨年熱區，超過600座基站網路容量擴充作業，預計較平時網路容量增加8成。

遠傳網路團隊進駐備戰地點包括：台北市府廣場與101商圈、新北淡水漁人碼頭與八里左岸公園、桃園樂天棒球場、新竹大湳雅公園、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、南投日月潭伊達邵碼頭、南投清境農場、雲林縣立田徑場、雲林劍湖山世界、嘉義市東區民權路、台南永華市政中心西側廣場、台南贊美酒店、高雄夢時代廣場、高雄義大世界、屏東體育館前廣場、屏東里港過江河堤公園、宜蘭運動公園、花蓮東大門廣場、台東海濱公園等地點，涵蓋全台21大跨年熱區。

遠傳強調，持續發揮黃金低頻700MHz、25MHz優勢，顯著提升都會區室內及郊區山林步道涵蓋，同時，於都會區大量擴建採用最先進Massive MIMO技術的2600MHz TDD頻段全新5G基地台，頻寬達40MHz，結合5G載波聚合可發揮高達120MHz的大頻寬優勢，並大幅提升訊號室內穿透力，讓用戶不論身處戶外或室內，都能享受沒有距離的網路體驗。

