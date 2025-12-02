網路溫度計政治人物聲量》賴清德、鄭麗文前二 邱議瑩罕見擠進第九 前十中唯一拼黨內初選者

比較值得注意的是選情陷入膠著的民進黨高雄市長黨內初選，立委邱議瑩衝到第九名，共計41195筆，是前十名中唯一在拼黨內初選的候選人。 圖/截自〈網路溫度計〉網頁

[Newtalk新聞] 本週網路溫度計，黨政人物聲量排名上，除了綠藍白黨主席分居前三名外，比較特別的是，正在拼民進黨高雄市長黨內初選的立委邱議瑩也進榜前十名了。

網路溫度計是根據網路聲量排行榜，計算時間從11月25日到 12月1日為止，賴總統以629771筆高居聲量第一名，國民黨主席鄭麗文153024筆居亞軍，第三名則為民眾黨主席黃國昌115049筆，話題王立委王義川、 行政院長卓榮泰、前總統馬英九、民眾黨前主席柯文哲、台北市長蔣萬安分居四五六七八名，立法院長韓國瑜居第十名，比較值得注意的是選情陷入膠著的民進黨高雄市長黨內初選，立委邱議瑩衝到第九名，共計41195筆，是前十名中唯一在拼黨內初選的候選人。

網路聲量對選情是否有幫忙？一般以為能創造高聲量的候選人，在初選選情緊繃的情況下較佔優勢，因此各路候選人無不卯足勁盡量創造話題，希望能拼上榜。

邱議瑩之前名開「高市挺高市」記者會，媒體大量曝光，加上5萬人大造勢活動剛在上週日結束，對整體聲量話題的拉升不小，網路聲量溫度計亦是政治圈相當看中、參考的一項政治行情熱度指標數據。

