網路熱傳影片虛構普丁女兒重病、來台就醫等誇大敘事

網傳「普丁10年前拆散台灣女婿和他的女兒，核武強人罕見承認『欠台灣人人情』」？

虛構的故事情節，網傳影片意欲騙取流量、影響台灣資訊環境

近期社群流傳影片，內容宣稱俄羅斯總統普丁的二女兒卡捷琳娜患重病，只有台北醫學大學附設醫院能救治，台積電甚至啟動專案協助其來台就醫。這是通篇虛構的虛假敘事，傳播內容的頻道創作者不明，應是為了流量、擾亂資訊生態的創作。



一、流傳網傳影片的Youtube頻道，如「韓國留學生TV」、「阿達覺醒」、「台灣這點事」、「真實看世界」等，頻道內有大量風格類似、由數位生成或經大量編輯的影片，且經營者均沒有詳細的自我介紹，不確定其專業背景，其所在地則分散於韓國、台灣、新加坡、香港等地，可信度存疑。



二、影片內容有多處與現實不符，包含台北醫學大學附設醫院並沒有收治普丁女兒、台積電也沒有俄羅斯分公司。



三、影片宣稱普丁女兒曾與台灣人交往，難以考據。以關鍵字查詢，可找到2015年曾有媒體獨家披露相關訊息，但也沒有明確、可信的消息來源佐證。



四、隨著AI影片生成技術門檻降低，YouTube出現大量內容農場影片，看似資訊豐富，但實則真假摻雜、誤導視聽。尤其是誇台灣敘事，自2025年已大量出現，專家示警，這些虛假敘事頻道可能是擾亂資訊生態的流量騙局。



網傳影片是與現實不符的虛構敘事，因此為錯誤訊息。

背景

近期網路社群流傳多支內容大同小異的影片，敘事者自稱是精通俄語、曾在台積電俄羅斯分公司擔任工程師的台灣人林志偉，並且曾與普丁女兒卡捷琳娜（Katerina Putin）交往。他2025年接到普丁發言人打來的電話，表示普丁女兒得腦動脈瘤命危，並稱台灣是唯一可以拯救她性命的國家，為了這場跨國救援，台積電新竹總部甚至啟動了名為鳳凰的特別行動，台北醫學大學也肩負救治任務。



此種宛如「天橋下說書」的情節散落在多個YouTube頻道，又被剪成短版在Facebook傳播。

網路流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片內容是否具可信度?

影片由創作者不明的頻道病毒式擴散

（一） 檢視流傳這些影片的YT頻道，包含「韓國留學生TV」、「阿達覺醒」、「台灣這點事」、「真實看世界」等，頻道內均有大量風格類似、由數位生成或經大量編輯的影片，

且經營者均沒有詳細的自我介紹，不確定其專業背景，其所在地則分散於韓國、台灣、新加坡、香港等地，可信度存疑。



（二） 以逐字稿工具摘錄影片完整內容可知，影片所述內容有多處不合理，包含台積電並無俄羅斯分公司、腦動脈瘤或許處理難度高，但也應不至於全球僅台灣有醫院可以醫治。若影片內容為真，這種國際及外交大事，應會有主流媒體報導，但以相關關鍵字搜尋，只能搜到網路平台熱傳的影片。



（三）台北醫學大學附設醫院指出，該影片作者於說明欄位明確聲明，影片為虛構/改編的作品，因此，影片中提及的救治任務，並非北醫附醫真實發生的案例。

北醫附醫表示，尊重創作自由，也感謝外界對醫院專業形象的肯定，但呼籲創作者在使用真實機構名稱時，應妥善拿捏界線，避免造成誤解。



（四）以關鍵字搜尋媒體，也均查無普丁女兒重病、來台就醫的新聞。

根據紐約時報報導，普丁對家人的隱私極為保護，直到俄烏戰爭爆發，普丁親人遭國際制裁，外界對普丁的私人生活才有更多的瞭解。

「普丁女兒戀上台灣人」不可考 10年前冷飯被熱炒

以關鍵字搜尋可發現，2015年12月時，中天新聞曾有一則報導宣稱「國安局盼普丁女 搶救台情報員」。影片簡介指出，中天新聞之前獨家報導，普丁二女兒「卡特莉娜」曾經為愛來台，週刊王更爆料，在台灣男友，任職於國安局的父親安排下，2012年，普丁女兒不只與男方家裡一同吃圍爐飯，還到南投、高雄，與台灣建立友好關係等內容。

報導內容大多由記者口述、搭配示意的新聞畫面，沒有明確消息來源。唯一的受訪者是前國安局退休上校李天鐸。當時李天鐸在新聞中表述：「我們是都知道，來做什麼當然大家也清楚，可是那是小孩子的事情，所以大家當作玩笑開一開就講過了」。

報導還提到國安高層有意透過普丁女兒要求俄羅斯釋放被抓的駐俄台灣情報員；李天鐸當時在新聞中表示，「已經傳了很長一段時間了（解救），但詳細的情形我並不清楚，機密的事情，除非是他的直屬長官，否則絕對不會超過3個人知道的。」

從上述的新聞資料可知，整則新聞報導並未有明確的消息來源、證據可供證實。

外國人誇台灣的虛構敘事 是擾亂資訊生態的流量騙局

自AI工具快速發展以來，台灣社群開始出現大量的AI生成影片、重複雷同的敘事，造成民眾資訊混亂與認知疲勞。

查核中心在2025年即發現此現象，發佈「外國人誇台灣？ AI虛構影片背後的流量騙局與資訊風險」，專家指出，目前網路媒體出現一種製作趨勢：採用文字轉語音（Text-To-Speech，TTS）技術，搭配生成式AI圖片或影片與網路既有圖像素材的混合呈現。這種製作模式的核心特徵在於—製作者無需進行實地採訪、專業攝影或現場報導，僅需收集網路的公開資訊，透過AI工具即可快速產出看似專業，實則漏洞百出的影音內容。

對於這些社媒帳號發布AI虛構影片的意圖，政治大學新聞系助理教授李怡志認為，應該是商業企圖，因為演算法的偏好，喜歡看這種內容的人，會一直看到類似內容，加上AI創作成本低，從流量生意的角度來看並不差；至於其他的動機很難猜測，但從某些頻道另外也有經營成人內容來看，流量應該是重要目的。