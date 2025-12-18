網路熱議耶誕尾牙季禮品 網友推薦賣場高CP值好物引迴響

擔任公司總務的會員在臉書社團分享，好市多東西便宜、價差大，引發網友共鳴。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

耶誕節、尾牙季接續到來，究竟禮品要去何處採買，掀起網友熱議。有擔任公司總務的會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，公司是好市多20幾年的企業會員，長期都在賣場採購日用品，她發現好市多與外面的價差相比超有感，尤其自有品牌的東西CP值超高。貼文引起網友迴響，大家都說，「省下來的錢很可觀」，尤其提供給會員的福利多，不少人辦黑鑽卡，特價檔期爆買一波，就能賺回會員費。

這名擔任公司採購的網友表示，經過研究，好市多的電池、濾水壺濾心、植物強效洗潔精、特濃燕麥片、咖啡豆、冷凍蔬菜、蔓越莓綜合果汁等，都比外面便宜太多；尤其是自有品牌的東西，跟外面比起來CP值高很多，這種價差比較大的日用品，一次買一個月的量，就可相抵會員費，實在很划算。

許多網友回應，公司也幾乎是在好市多採購日用品，有時候也讓員工一起分；另外包括學校辦活動抽獎，大家都說很划算。有人說，先前有討論會員費調漲，但說實話，有需要的人還是會去買，畢竟價差大，還是比較划算。還有人說，好市多的會員全球通用，退貨也方便，這是最好的地方！

大家也紛紛提供「撿便宜」經驗，有人說可以去好市多買電池去演唱會附近擺攤；還有洗碗精、保健食品價差超大；知名品牌咖啡豆特價會囤貨等。更有網友形容：「好市多自有品牌真的是最強平替」，尤其是衛生紙。還有，好市多很常有特別的商品包裝，聖誔交換禮物也很好挑。熟食區的用料實在、甜點好吃，尤其草莓蛋糕超讚。

