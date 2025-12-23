網路爆「張文資金來自民進黨、只按讚三立」 查核中心抓包P圖證據

​男子張文19日在台北發動隨機攻擊，造成4死11傷慘劇，引起全國震驚。不過卻有網路訊息指稱「張文資金來自民進黨」、「臉書按讚的都是三立新聞粉專」，台灣事實查核中心對此指出，經查該圖卡出現不自然的雜訊框線，證實經過後製變造，並非原始網頁畫面，「這些均為不實訊息」。

事實查核中心表示，台北市刑警大隊23日受訪時指出，張文的資金主要來自母親，民國112年至今年10月共計匯入總金額約82萬元；根據《中央社》報導，張文已有2年多無收入，主要倚靠收入存款與母親金援，且犯案前存款幾乎用罄。

事實查核中心表示，疑似張文的臉書帳號最早由網紅「四叉貓」揭露，查核記者實際檢視該帳號，在「更多」中的「說讚的內容」頁面，並未發現其按讚過三立或其他台灣媒體的臉書粉專。

事實查核中心提到，進一步使用圖片分析工具「Forensically」檢測，可發現傳言圖卡「說讚的內容」出現不自然的雜訊框線，經比對真實臉書網頁，正常介面沒有任何此類框線。證實傳言圖卡的按讚內容是經過後製變造，並非原始網頁畫面。

事實查核中心澄清，因此網傳「嫌犯資金來源自民進黨」及「臉書按讚三立新聞」均為無根據的訊息，為「錯誤」訊息。

