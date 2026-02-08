網路留言引殺機！孕媳與婆婆慘死家中「2童目睹全程」 凶手竟是國中同學

大陸河南省開封市畢橋村去年11月30日發生一起震驚社會的重大刑事案件。（圖／翻攝自上觀新聞）

大陸河南省開封市畢橋村去年11月30日發生一起震驚社會的重大刑事案件。一名21歲男子持刀闖入村內一處農家院落，將一對婆媳殘忍殺害，原因竟只是為了一條網路留言。據了解，遇害的媳婦當時已懷孕7個月，案發時家中6歲及不足2歲的幼童目睹整個過程，造成嚴重心理創傷。

《上觀新聞》報導，婆婆的大兒媳受訪時回憶，當天她接到6歲女兒哭泣來電，稱「奶奶和嬸嬸被殺了」，起初以為孩子胡言亂語，但女兒情緒異常、反覆求她趕快回家，並表示凶手是一名不認識的男子，讓家屬意識到情況不對勁。

家屬調閱監視畫面後發現，嫌犯在案發前曾刻意折返，未直接進入鏡頭拍攝範圍。警方調查顯示，嫌犯實際是經由隔壁鄰居家穿行進入死者住所，家屬質疑其有意規避監控。

據當地村委會人員透露，嫌犯與遇害兒媳為國中同班同學，近5年未有通話紀錄，但近期曾在短影音平台互動，疑似因遭死者留言調侃其多年未交女友，讓他感到受辱，進而引發犯案動機。案發後，凶手主動向警方投案自首。

家屬強調，將堅決要求依法判處嫌犯死刑並立即執行。北京萬典律師事務所合夥人管眾已主動聯繫家屬，表示願提供全程無償法律協助。他指出，雖然嫌犯具備自首情節，但犯案手段殘忍、後果特別嚴重，自首動機是否出於真誠悔罪仍有疑問。目前，案件仍在偵辦階段，警方已啟動對嫌犯的精神疾病鑑定，相關結果將作為後續司法處理的重要依據。

