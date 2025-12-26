網路留言模仿隨機攻擊 北市警逮1男子法辦

（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市發生隨機攻擊事件震驚全台。針對網路出現模仿言論，刑事局統計查獲94件逮捕12人羈押4人。北市刑大也緝獲1名郭姓男子在臉書張貼類似煽動性言論，警詢後送辦。

台北市政府刑事警察大隊今天發布新聞資料表示，20日上午接獲情資，有網友在臉書（Facebook）社團貼文提到將在路上隨機砍人犯案，並附有北捷殺人案鄭捷遭逮捕照片，此舉引起眾多網友撻伐。

北市刑警大隊獲報後，認為此網友貼文涉煽動性言詞，影響公共秩序與社會安定，後續展開調查，經蒐證分析資料後，循線追查得知貼文真實身分為33歲郭姓男子。

台北市刑警大隊與新北市警察局土城分局組專案小組並報請新北地檢署指揮偵辦。據查，郭姓男子平時是從事生產設備的技術員。

警方表示，經核發拘票，24日在新北市新莊區逮捕郭姓犯嫌到案，查扣犯案用手機1支等證物，全案依涉犯刑法妨害秩序等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

檢方訊問後聲請羈押禁見，新北地方法院審理後裁定郭姓男子以新台幣3萬元交保。

北市刑警大隊表示，言論自由伴隨責任，民眾切勿在網路上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌言論，警方一定依法查辦。

警方說，若民眾發現疑不法或具危險性的網路言論，可立即報警，將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為。

此外，針對部分網路社群與討論區出現「模仿犯罪」恐嚇文字、暴力叫囂，甚至以「將對某地發動攻擊」等語句製造社會動盪不安。刑事局統計自12月20日至12月25日下午5時止，共偵辦94件，已查緝13件12人，4人遭羈押。（編輯：李錫璋）1141226