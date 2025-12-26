網路留言「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」 白目男10萬交保

屏東吳男在網路留言「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等訊息，屏檢訊後諭知10萬交保。(記者李立法攝)

〔記者李立法／屏東報導〕張文隨機殺人案震驚全台，屏東吳姓男子卻在案發隔天凌晨於網路社群平台，發表「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等文字訊息，製造大眾恐慌，警方據報循線將吳男拘提到案，屏東地檢署偵辦後依恐嚇公眾等罪嫌諭知吳男10萬元交保，並呼籲民眾共同遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。

台北捷運台北車站及中山站商圈19日發生隨機攻擊事件，造成多人死傷，27歲凶嫌張文犯案後逃往誠品南西店頂樓於當晚墜樓身亡，引起舉國震驚；屏東吳男卻在大眾還心有餘悸時，選在20日凌晨1時許，在其屏東縣住處，經由網際網路設備，登入Threads社群平台，發表「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」、「斬殺芽芽好了」等文字訊息，製造社會恐慌。

屏東警方經蒐證及過濾相關事證後，於25日循線將吳男拘提到案，檢察官訊後，認為吳男涉犯刑法第151條恐嚇公眾等罪嫌，諭知10萬元交保，限制住居，並定期向指定派出所報到，禁止散布恐嚇公眾言論。

