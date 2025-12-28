網路留言「到處砍」 學生送辦

民眾發文恐嚇字語遭警方逮補。（宜蘭警方提供）

記者張正量∕宜蘭報導

社群平台脆上近日出現多則涉及殺人與暴力的驚悚留言，引發網友不安。宜蘭縣政府警察局接獲民眾檢舉及網路巡邏蒐報，發現有名網友分別張貼疑似具有恐嚇或預告犯罪意圖，恐影響公共秩序與社會安定。

警方獲報後立即展開調查，透過蒐證與資料分析，循線查出二名發文者身分，並於二十六日通知到案說明。經初步了解，一人為二十三歲上班族，供稱因工作壓力過大、情緒失控而發文抒發；另一人為十八歲學生，表示欲以激烈言詞評論時事，未意識言論已引發社會恐慌，兩人發言都極具恐嚇意涵，內容寫上「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」及「好想殺人又錯帳了」等內容，。警方訊後，認為其行為已涉違反《刑法》恐嚇公眾罪，依法移送地檢署偵辦。

宜蘭縣政府警察局呼籲，網路並非法外之地，民眾切勿在網路平台任意發布煽動暴力、恐嚇威脅或不實言論，以免觸法並危害公共安全；若發現疑似不法或具危險性的網路內容，請即時向警方報案，警方將持續加強網路巡查，嚴正查處不法行為。