網路留負評 飲料店老闆娘街頭偶遇一星男涉撂人圍毆

cnews204260202a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市松山警分局，昨（1）日晚間10時40分左右，接獲110通報指稱，轄內寶清街附近疑傳出多人打架事件。松山警分局表示，隨即啟動線上快打部隊，到場將涉嫌打人的曾姓女子等4人，全數查獲到案。初步調查，黃姓男被害人，疑曾在曾女開設的飲料店網站，惡意留下一星負評，昨天雙方在街頭偶遇，再度因留言爆發口角，曾女等人憤而聯手圍毆。

警方表示，到場時現場已未發現持續衝突的情形，但仍有多名路人聚集看熱鬧，員警逐一盤查過濾身分及調閱周邊監視器畫面，也將涉案4名嫌犯全數查獲到案。初步了解，黃姓男被害人，曾在曾女的飲料店網站下，留下網路一星負評。雙方當時於寶清街一帶偶遇，又因網路留言問題起口角，曾女與同行的友人，共2男2女聯手毆打被害人，造成黃男背部、頭部及臉部都有多處挫傷。

廣告 廣告

警方表示，全案訊後將依妨害秩序罪（聚眾鬥毆）、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪嫌，將曾女等4人移送台北地方檢察署偵辦。松山警分局重申，對於任何妨害社會秩序的行為，警方均秉持強勢執法、迅速應處原則，以維護轄區治安及市民安全。

照片來源：台北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

開啟上帝視角疏導交通 警提醒路口不禮讓當心挨罰

涉偽造災害捐款收據博信任 警提醒慎防假善人真詐騙

【文章轉載請註明出處】