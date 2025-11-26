網路瘋傳中國最強瑞幸咖啡來台 經濟部要抓「這件事」

這家沒寫名字的咖啡店正在募集員工。

網路熱議中國最強的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將來台，首店就在南京東路三段，正式插旗黃金地段。不過經濟部今（26日）跳出來說明，目前並沒有核准中國瑞幸咖啡來台投資，必要時會查是否為中資。

曾號稱在中國打敗星巴克的「瑞幸咖啡」傳出將在台灣開業，代理商是順昱控股公司，官網已出現「取得世界領先咖啡品牌在台灣的經營權」字樣，而在南京東路的店面正在裝潢，隔壁就是星巴克，頗有較勁意味。

有台商跟本刊表示，瑞幸咖啡曾於2019年5月在納斯達克上市，但因財務造假醜聞於2020年6月被下市，在中國就是善用營銷、快速擴張來募集資金，但近期中國消費力下降，最近瑞幸咖啡執行長郭謹一又想重返美國上市，因此想在其他地區佈點、以獲得投資人的關注，也是正常的操作。

傳出這家在裝潢的店面，就是在中國打敗星巴克的瑞幸咖啡，直接開在星巴克旁邊。

但這家咖啡品牌太有名，引爆網路輿論超熱烈，有人提到要抵制中資咖啡，也有人笑說人家已經開到紐約了、不要太玻璃心，還有人開玩笑說這家不重要，畢竟台灣咖啡市場太競爭，如果蜜雪冰城來了才要擔心。

不過經濟部下午主動跳出來滅火，表示有關網傳瑞幸咖啡12月登台相關報導，經查本部並無核准中國瑞幸咖啡來台投資。

而順昱控股股份有限公司為純台資公司，在114年9月19日剛完成設立登記，資本額新台幣500萬元，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務。

經濟部表示，順昱控股公司雖以台資名義登記，但是否涉有中資疑慮，經濟部將持續關注，必要時也會啟動行政調查。

