網路瘋傳張文來自中共第五縱隊 國安局：由警政單位說明

27歲男子張文19日持刀在台北市隨機殺人，引發社會震驚，社群媒體上隨即流傳大量影射張文犯案動機與中共第五縱隊有關的訊息，甚至連捕捉第一手行兇畫面的記者都遭到抹黑。對此，國安局副局長陳松吉今（22）日表示，個案仍在偵辦中，一切由地檢署或警政單位對外說明回應。內政部長劉世芳則否認本案與國外相關。

網路傳出張文出自中共第五縱隊的猜測。（圖／翻攝畫面）

立法院內政委員會今天變更議程，邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長等，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。不過除內政部長劉世芳出席、其餘部會都由副首長出席。

國安局副局長陳松吉。（資料圖／台中高分檢）

面對媒體詢問國安局對網路流傳大量針對張文是第五縱隊成員的掌握狀況，陳松吉回應表示「我們都有掌握當中」。他強調，只要檢察機關或警政單位有任何需求，國安單位都會予以協助，所有情報都會提供警察單位協處。

針對張文相關金流部分的掌握情況，陳松吉表示，如果有任何需求，國安局會協請國安情報團隊來協助警政單位釐清該案，其他統一由檢察機關或警政單位對外說明回應。

劉世芳則表示，到目前為止張文案跟國外跟境外比較沒有相關，比較有相關的是網路上出現模仿犯，案發後至21日中午已累計20則相關訊息。

