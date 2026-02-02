網路瘋傳「塑膠袋千萬不要放冰箱」謠言？專家這樣看：「冷凍」首選這種材質





眾所周知用塑膠袋裝熱食可能導致塑化劑等溶出，但近來網路廣傳一則中國影片「塑料袋千萬不要放冰箱」，表示塑膠袋放置冰箱會脆化，導致塑料毒素會滲透到食物當中。另外，若是用有顏色的塑膠袋包裝，存放過久也可能使塑膠袋的著色劑黏著在食物上，引起國人不小恐慌：難道用塑膠袋包存食物冷藏也有問題？

大家都知道用塑膠袋盛裝熱食，可能溶出有害物質，但極少討論到低溫的影響性，據「食藥好文網」對塑膠所做的分類，可分為以下7大類： ●1 號：聚對苯二甲酸乙二酯（PET，Polyethylene terephthalate），主要產品為保特瓶，由於耐酸鹼，常用於盛裝碳酸飲料。 ●2 號：高密度聚乙烯（HDPE，High-density polyethylene），市面上常見的半／不透明的塑膠瓶多為此材質。 ●3 號：聚氯乙烯（PVC，Polyvinyl chloride），硬度大，會在製程中加入塑化劑將其軟化，常見產品為保鮮膜，其他較少使用於食物盛裝容器上。 ●4 號：低密度聚乙烯（LDPE，Low-density polyethylene），較不耐熱（約 70~90 °C），是目前最被普遍使用的塑膠，包含各種塑膠袋。 ●5 號：聚丙烯（PP，Polypropylene），可耐熱至 100~140 °C，是被認為相對安全的塑膠，應用於食品餐具、布丁盒等。 ●6 號：聚苯乙烯（PS，Polystyrene），吸水性低、耐酸鹼、不適合盛裝酒精與食用油類，常用於製造免洗杯蓋。另外發泡聚苯乙烯（EPS，Expandable Polystyrene Expandable）又俗稱「保麗龍」，現已較少使用於食物盛裝。 ●7 號：指其他未分在上述種類的塑膠，如美耐皿（Melamine resin）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚碳酸酯（PC）。其中聚乳酸酯（PLA）以玉米、木薯等植物中的澱粉，甘蔗、甜菜提取的糖與稻稈提取的纖維素為原料，因此被視為較環保的材質。

PE塑膠袋不含塑化劑，正常使用無虞

一般常見塑膠袋通常是以聚乙烯（PE）製成，其中2號（HDPE，High-density polyethylene）是高密度相對耐酸耐熱，常用於牛奶瓶或裝湯的塑膠袋。4號（LDPE，Low-density polyethylene）是低密度，耐熱溫度低一點，主要用於包裝食物、衣物及一般消費品的塑膠袋及塑膠膜，而且兩者都不含塑化劑。

而在「塑料袋千萬不要放冰箱」影片中指出，塑膠袋放冰箱，會導致其脆化，長期存放食物，則可能導致塑膠物質滲透到食物中。

但據非政府環保組織綠色和平Greenpeace的調查報導，無論是HDPE或LDPE，一般在使用時皆不含毒性，適用於盛裝食品，其中LDPE低溫下依然仍維持品質，使LDPE也常用作冷凍食品包裝袋，因此，應無塑膠物質滲透到食物的疑慮。

此外，LDPE也常被應用包括醬料夾鏈袋、蔬菜包裝、藥品袋、美妝品包裝等保鮮製品，並不像影片中所說的「毫無保鮮能力」。

不過LDPE的低密度也導致它的強度和硬度較低、不耐熱、易裂，對於紫外線的抗性差，易燃，LDPE僅耐受攝氏70至90度，對盛裝熱食才要小心留意。

腎臟病防治基金會曾邀請林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海分享塑膠容器安全性，他指出一般便當店用來裝熱湯的塑膠袋，屬於編號2（HDPE）與4號（LDPE），其材質並非大眾所稱的「塑化劑」，只要不要超過耐熱的溫度，正常使用是沒有問題的。

比較要擔心的，反而是編號3號的PVC，這類的塑膠通常會用來製作保鮮膜，建議盡量避免購買，改用安全性較高的聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE) 。

另外也要提防屬於編號7的美耐皿餐具，雖然美耐皿耐摔、耐熱，但品質較差、價格較低的美耐皿餐具是以尿素-甲醛樹脂取代部分三聚氰胺-甲醛，結構不穩定，在40℃就會釋出三聚氰胺。

即使是品質好一點的美耐皿，也約在60-70℃開始釋出，且溫度越高釋出量越高。若是酸性食物或接觸時間延長，更會增加三聚氰胺的釋出。而且就算是製作精良的美耐皿，一旦使用過度產生刮痕，就容易融出三聚氰胺，若長期接觸過量，仍會傷害腎臟及提高尿路結石的風險。

塑膠袋包食物丟冷凍，首選「這一種」材質

高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師則提醒，PP材質（5號）較無塑化劑疑慮，且通常能耐高溫，但反而在低溫下容易有脆裂可能，所以若需要冷凍保存食材，建議最好留心包裝上的溫度標示。

而材質較硬的PVC材質（3號），需要添加塑化劑來維持袋子的柔軟度，所以PVC塑膠袋或保鮮膜都不適合與熱、油、酸性食材接觸。因此，若肉品、魚類冷凍保鮮時，也應避免使用PVC材質的袋子；若是冷藏使用時，最好就要避免直接接觸食材，以免不慎把塑化劑吃下肚。

那麼，最適合拿來冰存食物的塑膠袋是哪種？廖嘉音的答案是「PE材質」，其中又以HDPE材質（2號）較耐低溫，是有食材冷凍需求時的首選。

彩色塑膠袋存放食物，著色劑恐溶出？

「塑料袋千萬不要放冰箱」影片中還指出，帶有著色劑的彩色塑膠袋，相當不健康！其論點指出，該塑膠袋長期存放食物，其著色劑就會黏著在食物上，因此人在食用後，恐造成食安危機。

對於這樣的說法，源自於彩色塑膠袋裡面可能含有「有毒有害」的成分—苯並芘。

對此，MyGoPen即時查核中心就曾闢謠，實際上在常溫或冷藏溫度下使用食品包裝材料，安全性仍是有保障的，「苯並芘」在冰箱這樣恆溫、低溫的狀態下是穩定的，並不會產生毒害的疑慮。

食藥署表示，要安心使用各種包裝、容器，最重要的還是符合容器使用方式。因此，為了保證全民在塑膠袋使用上的安全，食品安全衛生管理法第 26 條就規定，食品器具、容器或包裝上除了品名，還必須標示材質名稱與注意事項、微波或耐熱溫度等警語。

衛生福利部桃園院腎臟內科醫師柯盛文則提醒，常見塑膠原色多為白色、半透明或透明色。有些塑膠產品即使是屬於不含毒的1、2、4、5類，但若有顏色，大多有染色劑等添加物的疑慮，建議儘可能選擇塑膠原始色的容器，或內部為素色、圖案只位於外層的塑膠容器，且使用時也要避免接觸高溫及油脂類食品，才能避免染色劑融入食物吃進體內。

