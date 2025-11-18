網路癱瘓普發現金網站也當掉！萬人急了 數發部回應曝

今晚包含Dcard、Chatgpt等許多網站出現無法使用的狀況，晚間「普發一萬現金（https://10000.gov.tw/）」官網也一度當掉。對此，數位發展部發出緊急聲明，表示原因為國際網路資安服務商Cloudflare服務異常狀況，民眾如果遇到該網站連線不穩或無法正常開啟，可稍等一會，重新再試，權益不會受到影響。

數發部稱，由於Cloudflare今（18日）晚服務有異常狀況，國內部分政府重要網站運作也受到影響，其中也包括民眾領取普發現金的政府官方網站（10000.gov.tw），一度有連線不穩及開啟不了頁面的情況。

數發部說明，晚間7點48分，Cloudflare即在官方網站公告，當下發生網路連線異常問題，全球使用該公司網路資安服務的網站多受到影響，數發部立即與Cloudflare官方聯繫，雙方已經密切合作，規劃及採取必要措施，加速恢復系統的穩定運作，並釐清問題根本原因和影響範圍。

針對「普發一萬現金」網站出現異常，數發部也強調，雖然受到Cloudflare網路服務中斷而偶爾發生連線不穩，但並不會影響民眾領取普發現金的權益。數發部呼籲，請民眾先保持耐心，如果遇到上述狀況，先等一段時間再重新嘗試；急需領取的話，建議改由ATM領現方式領取一萬元，數發部會盡快確保相關網路服務恢復正常。

