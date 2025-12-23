網路發文「開槍盧秀燕」台中女警遭拘提 台中地檢依恐嚇罪聲押禁見
台北市隨機攻擊案發生後，台中市警察局某分局偵查隊一名黃姓女偵查佐（25歲），涉嫌在網路平台發文「開槍盧秀燕」的言論，警方報請檢察官偵辦後，將黃警拘提到案，移送台中地檢署偵訊，台中地檢訊問後，認為黃警涉恐嚇罪，向台中地院聲請羈押禁見。台中市警局表示，將以情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。
27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷。台中市警察局某分局偵查隊的一名偵查佐，涉嫌在網路平台發文，「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」的言論，經分局員警向內部反映，隨即由督察組進行查處。
警方報請檢察官偵辦，將員警拘提到案，已經移送到台中地檢署準備應訊，全案將朝恐嚇罪方向偵辦。
警方透過新聞稿說明，這名女警近期屢有異常舉止，已調整其勤務時段及工作內容，禁止當事人領用槍枝服勤。
警方表示，這名偵查佐近日於line群組恐嚇同事及分局直屬長官，並於Threads回覆網友留言多有偏激粗鄙的言辭，語帶挑釁，甚至有恐嚇的言論，且個人頁面亦顯示警職身分，警方不敢輕忽，隨即報請台中地方檢察署指揮，依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提送辦。
台中地檢署今天發布新聞稿，22日接獲台中市警察局某分局偵查隊黃姓偵查佐，涉嫌在12月19日至21日，在多個群組內留下恐怖言論。
黃警在社群軟體文章，標題「台中人集合囉！」，內文為「＃快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖的貼文下方留言，「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。
黃警又發布多則涉及重大暴力犯罪恐嚇言論；內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全。
警方22日晚間6時35分，持台中地檢署檢察官核發拘票，將黃警拘提到案，扣得其用來發布前揭言論的行動電話1支，進行數位鑑識以及比對分析，今天上午將黃警解送到台中地檢署。
檢察官綜合相關證人證述、警方勘查報告及扣案手機等證據，確認黃警涉犯刑法第151條的恐嚇公眾，以及第305條恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序進行，向台中地院聲請羈押禁見。
另外，台中市警察局認為，所屬分局同時針對該偵查佐勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。
對於台中市長盧秀燕安全受威脅，台中市警察局表示，轄區分局於接獲市長出席公開活動相關訊息後，均依既定程序先行與主辦單位聯繫，並進行現地勘查，掌握活動動線、上下車地點及整體流程。
台中市警局指出，活動期間將依相關作業規範，安排必要的安維、蒐證及辨識人員，並編排適當警力支援，現場由正、副分局長帶班執行，以確保活動秩序與即時因應各項突發狀況，維護活動安全順利進行。
（責任主編：莊儱宇）
