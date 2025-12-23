網路發文「開槍盧秀燕」台中女警遭拘提 地院裁定羈押不禁見
台北市隨機攻擊案發生後，台中市警察局某分局偵查隊一名黃姓女偵查佐（25歲），涉嫌在網路平台發文「開槍盧秀燕」的言論，警方報請檢察官偵辦後，將黃警拘提到案，移送台中地檢署偵訊，台中地檢訊問後，認為黃警涉恐嚇罪，向台中地院聲請羈押禁見。台中地院晚間裁定羈押不禁見。台中市警局表示，將以情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。
27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷。台中市警察局某分局偵查隊的一名偵查佐，涉嫌在網路平台發文，「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界修理她」的言論，經分局員警向內部反映，隨即由督察組進行查處。
警方報請檢察官偵辦，將員警拘提到案，已經移送到台中地檢署準備應訊，全案將朝恐嚇罪方向偵辦。
警方透過新聞稿說明，這名女警近期屢有異常舉止，已調整其勤務時段及工作內容，禁止當事人領用槍枝服勤。
警方表示，這名偵查佐近日於line群組恐嚇同事及分局直屬長官，並於Threads回覆網友留言多有偏激粗鄙的言辭，語帶挑釁，甚至有恐嚇的言論，且個人頁面亦顯示警職身分，警方不敢輕忽，隨即報請台中地方檢察署指揮，依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提送辦。
台中地檢署今天發布新聞稿，22日接獲台中市警察局某分局偵查隊黃姓偵查佐，涉嫌在12月19日至21日，在多個群組內留下恐怖言論。
黃警在社群軟體文章，標題「台中人集合囉！」，內文為「＃快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖的貼文下方留言，「只有我可以當號召者」、「不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。
黃警又發布多則涉及重大暴力犯罪恐嚇言論；內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全。
警方22日晚間6時35分，持台中地檢署檢察官核發拘票，將黃警拘提到案，扣得其用來發布前揭言論的行動電話1支，進行數位鑑識以及比對分析，今天上午將黃警解送到台中地檢署。
檢察官綜合相關證人證述、警方勘查報告及扣案手機等證據，確認黃警涉犯刑法第151條的恐嚇公眾，以及第305條恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序進行，向台中地院聲請羈押禁見。
另外，台中市警察局認為，所屬分局同時針對該偵查佐勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。
對於台中市長盧秀燕安全受威脅，台中市警察局表示，轄區分局於接獲市長出席公開活動相關訊息後，均依既定程序先行與主辦單位聯繫，並進行現地勘查，掌握活動動線、上下車地點及整體流程。
台中市警局指出，活動期間將依相關作業規範，安排必要的安維、蒐證及辨識人員，並編排適當警力支援，現場由正、副分局長帶班執行，以確保活動秩序與即時因應各項突發狀況，維護活動安全順利進行。
（責任主編：莊儱宇）
台中女警嗆「在盧秀燕腦門開槍」！被挖點名賴清德、稱柯文哲最聰明
社會中心／綜合報導台中市第二警分局一名年僅25歲的女性偵查佐，昨（22日）被發現在社群平台 Threads 上發文，內容出現疑似對台中市長盧秀燕不當、具威脅意味的言論，並搭配一張疑為盧秀燕競選廣告看板遭破壞的照片，引發關注。第二警分局接獲通報後，認為相關內容恐涉及不法情事，隨即通報台中地檢署請求指揮偵辦。中檢今（23日）依法指揮警方將該名女警拘提到案，目前正進行相關訊問。此外，該名女警過去曾在網路上發表多則具爭議性的言論，相關內容也隨之被網友挖出，進一步引發討論。民視 ・ 8 小時前 ・ 30
嗆「在盧秀燕腦門開3槍」：全世界修理她 PO文台中女警背景曝！2罪遭逮
這.....！台中市警二分局偵查隊一名女偵查佐，使用網路社群Threads在個人頁面，以及回覆網友留言時，頻頻出現不當言論，包含「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他(她)」，並同步附上一張盧秀燕廣告看板遭破壞的照片。警二分局員警發現後反映，隨即由督察組進行查處；警二分局也報請檢方指揮，今（23）日將該名女偵查佐拘提到案說明，全案進入偵訊程序。太報 ・ 9 小時前 ・ 4
北市隨機攻擊案 男子網路留言「真的有人做了我想做的事情」 涉恐嚇遭起訴
台北市19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，引發社會震驚 。桃園市唐姓男子在相關社群貼文下留言「真的有人做了我想做的事情」，桃園地檢署認為涉犯恐嚇公眾罪嫌，2天火速偵結，今天起訴唐男並建請法院從重量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 54 分鐘前 ・ 104
新北校園攻擊案二審 行凶少年改判12年、少女11年
112年的新北校園命案震驚社會，少年少女遭依殺人罪起訴。一審判少年9年、少女8年徒刑。二審高院今天表示，依醫療機構出具調查報告可認量刑因子變更，考量檢辯及被害家屬意見及保護少年健全發展等，加重判行凶少年12年、少女11年徒刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前 ・ 852
首宗起訴！留言恫嚇「真有人做了我想做的事」 檢2天火速偵結求重刑批：認同暴力換關注
台中市51歲唐姓男子前（21日）在網路社群Threads上有關北捷案的貼文下方留言「真的有人做了我想做的事情」，加深社會大眾對於該案的恐懼，檢警迅速查出唐男身分，由台中清水警分局通知到案製作筆錄，並由桃園地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」偵辦，檢察官今日火速偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴，並請求法院從重量刑。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 23
賴清德總統彈劾案排入周五立院院會議程 1.25兆國防特別條例第四度遭封殺
行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨及民眾黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案。立法院程序委員會今天開會，朝野吵成一團，經表決，藍白挾人數優勢勝出，將總統彈劾案排入周五（26日）院會報告事項議程，並再度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入議程，無法交付相關委員會審查。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前 ・ 399
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 46
張文金流「靠這人」領82萬！「父母背景不簡單」家世被起底
社會中心／綜合報導台北車站與中山商圈19日晚間發生隨機攻擊，27歲的張文一路投擲煙霧彈、揮刀砍殺無辜民眾，造成3死11傷的重大傷亡。由於張文近年無固定收入，究竟如何取得大批犯案器材，也成為警方追查重點。專案小組清查發現，他自2023年8月後便未再就業，今年1月起搬到台北市中正區公園路附近租屋，日常生活幾乎全靠母親接濟。據了解，張文與母親關係相對親近，與父親及哥哥之間則較少往來，外界推測，可能與父親期望他投入科技相關領域發展，卻不符其個人興趣，長期累積落差有關。民視 ・ 6 小時前 ・ 9
