網路發文威脅「炸首爾現代、樂天百貨」 警疏散百人未發現爆裂物

韓國又傳炸彈威脅！韓媒報導，8日晚間有人在網路社群上發布了一則貼文，聲稱「首爾樂天百貨公司被放置了炸藥」，當地警方不敢大意，立刻對首爾的10家樂天百貨進行搜查，其中蘆原分店內正在觀看電影的約100名顧客還被強制疏散，所幸結果虛驚一場，沒有發現任何爆裂物。

韓國知名百貨接到炸彈威脅，警方不敢大意。（示意圖／PIXABAY）

綜合韓媒報導，當地時間8日晚上7點30分左右，有人在網路上發布了一則標題為「立刻離開首爾樂天百貨」的貼文，內容寫道「我在二樓安裝了五根炸藥」、「我寫這篇貼文是為了救你們。無論如何，你們都必須逃走。」

警方獲報後，當晚8點30分派出反恐小組前往首爾的十家樂天百貨分店進行搜查，但並未發現爆炸物。儘管百貨公司當時已經關門，但蘆原分店內正在觀看電影的100名顧客仍被強制疏散。

沒想到就在隔天的9日，網路上又出現一則類似貼文，聲稱首爾永登浦區現代百貨公司內放置了爆炸裝置，隨後約40名警察和消防員展開搜查，持續約90分鐘。搜索過程中未發現任何爆炸物，該貼文隨後已被刪除，警方目前正試圖透過IP位址追捕發文者。

