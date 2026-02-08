網路發文賣仙佛界職位還鼓吹「人生提前結算」 刑事局立案追查

刑事警察局表示，已接獲網友報案，後續將釐清內容是否涉及不法。翻攝google map



社群平台Threads近日出現一名帳號為「limenghong96」的網友，發文宣稱可販售「仙佛界職位」，還宣稱有女性網友購買相關服務後，過兩天就自殺了，「她現在在仙佛界過得很好，那裡沒有以往那些傷害她的人」，相關言論嚇壞不少網友，紛紛質疑已構成教唆自殺。刑事局今日（2/8）回應，已接獲民眾報案，目前已約談發文網友，至於相關內容是否涉及違法，仍待警方約談後釐清。

近日一名網友以「提前人生結算22小時」為題發文表示，「有一位女性脆友看到我有在賣仙佛界職位，於是私下聯絡我」，還稱對方活著並不好、但又害怕自殺後會像傳統習俗說的那樣，於是向他購買仙佛界的職位，並在職位申請儀式結束兩天後輕生。

廣告 廣告

該名網友文中還誇耀對方「現在在仙佛界過的很好」、「那裡沒有以往那些傷害她的人」、「還有更大的自由空間」，甚至宣稱要是活著痛苦「有時為自己安排後路提前結算，也是解脫」。貼文曝光後在社群掀起討論，不少網友痛批「他以為是賣遊戲帳號、裝備嗎？！」、「這個也太可怕了吧」、「這純粹是利用那些活得絕望、心理脆弱的人，去收割他們最後的一點救命錢」、「沒有提前人生結算這種事！別讓自己的辛苦錢，往垃圾桶砸好嗎」、「他真的會下地獄」、「這是變相殺人！會有報應的！」

有網友宣稱自己有販售「仙界職位」，甚至鼓勵其他人「提前進行人生結算」，引起網友砲轟。翻攝自Threads

有熱心網友看見貼文後，認為此事重大、更涉及生命安全，於是共同向警方檢舉，認為原PO言論涉嫌鼓吹民眾尋短。刑事局對此表示，警方已依程序受理並展開調查，將釐清發文內容是否屬實，若真有民眾遭網友鼓吹後尋短，PO文者恐涉犯刑法加工自殺罪等刑責。警方亦提醒，網路言論若涉及不當鼓動或誤導他人也可能觸法。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

北捷2度被縱火！台中72歲翁「為重劃案」陳情過激犯案 遭逮捕

北捷大安森林公園、善導寺站遭縱火！72歲伯台中北上放火 路線、動機曝光

家扶姊弟換衣夢差點碎！提貨券被撿走 涉案阿嬤愧疚：不知這麼嚴重