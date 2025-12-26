網路發言應自律 雙北警遏止散播煽動性言論

圖說：發言人臺北市刑事警察大隊偵三隊長張駿緯。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局刑事警察大隊於20日上午接獲情資，指稱在臉書社團上，FB暱稱【謝○○】發布貼文表示「期許未來還會有路上隨機砍人，兄弟們站出來，鄭捷精神需要你們來傳承」，再附上臺北捷運殺人案犯嫌鄭捷遭逮捕之照片，引起眾多網友撻伐。

臺北市刑事警察大隊獲報後，認為該貼文涉及煽動性言詞，足已影響公共秩序與社會安定，立即展開調查，經蒐證分析資料後，循線追查得知貼文者真實身分為郭姓男子，於12月24日與新北市政府警察局土城分局組成專案小組共同報請臺灣新北地方檢察署慎股檢察官指揮，經核發拘票，於當日便在新北市新莊區一帶緝獲郭姓犯嫌到案，並查扣其犯案用手機1支等相關證物，全案依涉犯刑法妨害秩序等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，檢察官訊問後聲請羈押禁見，新北地方法院審理後裁定改以新臺幣3萬元交保。

臺北市刑事警察大隊呼籲，言論自由伴隨責任，請勿在網路上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容，共同維護健康的網路環境，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，均將依法查辦，若發現疑似不法或具危險性的網路言論，請即時向警方通報，警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為。