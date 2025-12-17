網路直播掩護毒品交易！偽裝洗衣精走私 海巡西濱狂飆178KM追緝毒犯

社會中心／潘靚緯報導

海巡署今年查獲海上走私毒品、破獲製毒工廠，總計共1萬3811公斤毒品，相較去年查獲9441公斤，成長幅度達146％，緝毒成效為歷年之最。其中，苗栗查緝隊為了包夾中國走私毒品嫌犯的轎車，在西濱公路以時速178公里狂追，順利逮捕到嫌犯。

中國販毒集團以網路直播方式掩護，毒品被佯裝成洗衣精走私來台，在基隆關被查緝出第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」，市價逾10億。(圖／海巡署提供)

海巡署苗栗查緝隊，今年9月破解查出中國販毒集團，透過網路購物直播平台聯繫走私毒品交易模式，專案人員在網路購物直播平台觀察後，利用網購留言平台循線掌握並私訊策反交通手，同時掌握販毒集團將毒品佯裝成洗衣精報關發貨等線索，透過道路監視系統等科技偵查裝備，鎖定貨車動向，前往基隆關開櫃查驗，查扣原料第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」多達1523.72公斤，可供毒販製成213萬包毒品咖啡包，初估市值達10億元以上。

苗栗查緝隊副隊長徐麗娟表示，中國販毒集團在臉書販售物品，掩護毒品交易，專案小組掌握貨品入關時間，在基隆港攔截貨品，查獲到製毒原料，在11月底逮捕主嫌到案，當時專案小組人員在西濱橋下發現嫌犯動向，嫌犯發現行蹤曝光後隨即飆車逃逸，專案小組人員車速一度飆到時速178公里追緝，最後順利包夾嫌犯座車，將人逮捕。

海巡署與專案小組，破獲隱身嘉義水上的製毒工廠。(圖／海巡署提供)

另，

雲林查緝隊今年4月接獲情資，犯罪集團利用嘉義縣水上鄉郊區人煙罕至且隱蔽性極高之特性，尋覓鐵皮倉庫租賃，設立製毒工廠，經專案小組長期埋伏跟監，順利查獲愷他命毒品1574.505公斤。

製毒師傅躲在偏僻山區、雞寮旁製毒掩蓋氣味，遭海巡署及專案小組一舉破獲。(圖／海巡署提供)

新竹查緝隊今年6月循線查獲，製毒集團承租苗栗頭屋鄉深山渡假小木屋，藉由此區住戶稀少、人車出入單純之不易監控特性，聘請賴姓製毒師傅利用深夜及小木屋旁雞寮，掩蓋製毒氣味，製造第三級毒品「喵喵」，成形後再移至屋內晾乾及封裝出貨。專案小組透過大數據分析及無人機蒐證掌握犯嫌動態，搜出甲基卡西酮(喵喵)成品17.9公斤及先驅原料第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」305公斤。

嘉義查緝隊7月接獲情資，嫌犯在台南市安定區收購市面上所販售感冒藥，於民宅內萃取其中「麻黃鹼」成分作為原料，提煉製造第二級毒品安非他命，經跟監埋伏一舉緝獲毒品製造工廠，查獲成品154公克及先驅原料第四級毒品「假麻黃鹼」35.735公斤。

