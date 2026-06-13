網路直播狂飆「敢不敢發誓沒打炮」！郭璽誣指台船董座與女總座不倫判刑4月

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〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣麻將最大黨主席郭璽在網路直播中，指控台蝕公司前總經理陳秋妏，與時任台船董事長鄭文隆有不正當男女關係，並以「小三」、「打炮」等語謾罵，遭陳秋妏怒告妨害名譽，法官認定郭璽僅憑坊間傳聞便惡意散布不實言論，未盡合理查證義務，依誹謗罪判徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，郭璽自2024年5月起，接續在YouTube頻道「台灣麻將最大黨」直播，指控陳秋妏是攀附鄭文隆才得以出任台蝕、藍傑、台船營造等公司要職，更在直播中激烈開嗆：「妳陳秋妏敢不敢講？妳如果發誓，我絕對沒跟鄭文隆打炮，如果有我全家死光光！」

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陳秋妏不甘受辱，委請律師提出自訴告訴。高雄地方法院審理時，郭璽否認犯罪，辯稱自己是基於台船股東身分進行「公益監督」，且消息來源都是台船內部員工及「靠北船船」LINE 群組的討論，並強調自己曾寫陳情書給賴清德總統，隨後鄭文隆即遭撤換，足見指控屬實。

法官大動作傳喚多位關鍵證人，前潛艦發展中心副執行長陶謙光證稱雖曾看過女子進出宿舍，但根本不認識陳秋妏，直指郭璽曲解雙方聊天內容；台船現任、前任工會理事長張益得、黃日進也都到庭證實，鄭、陳兩人並無單獨出遊，所謂的不倫戀全都是「茶餘飯後的聽說、傳聞」，根本沒有人有具體證據。

此外，法官向總統府及經濟部函調的公文更顯示，經濟部回函明確肯定陳秋妏的專業經營能力，指其主導台蝕公司後，在2023年度繳出稅後純益高達6040萬元的漂亮成績單，藍傑與台船營造也皆轉虧為盈，郭璽指控「靠關係、沒能力」並非事實。

法官認為郭璽身具知名度且頻道擁有4萬多名訂閱者，卻在未善盡查證義務下，憑藉人云亦云的辦公室八卦，在網路公然詆毀女性職場表現與名節，考量郭璽犯後否認、且曾有妨害名譽前科，依誹謗罪判處4月徒刑，可上訴。

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