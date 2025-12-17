網路糾紛演變血戰！ 19歲青年帶12名國中生持刀圍攻同齡男

桃園公園12名國中生持刀圍攻同齡男，頭部多處受傷。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市楊梅區五福公園於16日傍晚6時許發生一起驚悚打架事件，1名19歲許姓男子與同年齡的朱姓男子，原本因網路上的言語及金錢糾紛相約公園談判，卻意外演變成血腥暴力衝突。據警方調查，許男竟然在談判當天找來約12名國中生助陣，並持刀對朱男展開攻擊，造成朱男多處受傷，包括頭部後頸、左肩背部、左手肘以及右大腿均有刀傷。

目擊民眾表示，現場一度血流滿地，朱男在眾多攻擊者圍攻下倒地，情景極為恐怖，讓居住在公園附近的居民十分驚慌，甚至有人質疑楊梅地區治安是否有人「撐腰」，事件發生後，警方立即接獲報案並趕到現場，但施暴的許男及同行國中生已逃離。受傷的朱男隨即被送往醫院急救，目前情況穩定。

楊梅警分局長張仁傑強調，警方對街頭聚眾鬥毆及暴力事件採零容忍態度，承諾會全力追查相關人員，依法嚴辦。張分局長呼籲，民眾若遇到糾紛應理性透過法律途徑解決，避免因一時衝動而觸犯刑法，造成不可挽回的後果。

據了解，此案件涉及多項刑事罪名，包括殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害罪，警方也依規定進行校安通報，防止事件擴大網路糾紛有時可能引發現實暴力，也提醒家長學校及社會對未成年人的安全管控及心理輔導應更加重視。

