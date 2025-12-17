網路糾紛相約談判！桃園10多名國高中生持刀亂砍 1男子遭砍送醫

桃園2名男子聚眾相約公園談判，過程中一男子遭砍傷。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 桃園市楊梅區昨日傍晚出現砍人事件，19歲的許姓男子與同齡朱姓男子，因網路上發生金錢與言語糾紛，相約在楊梅區五福公園談判，許男找來10多名國高中生持刀助陣，談判破裂朱姓男子遭砍傷，警方獲報趕抵，將傷者送醫，並陸續查緝相關人員，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪偵辦。

楊梅警方昨晚6時許獲報，楊梅區五福公園內有打架糾紛，19歲許男與19歲朱男於網路上發生糾紛，因此互相糾眾在公園談判，隨後許男等人持刀攻擊朱男，附近民眾目睹立即報警，警方到場後涉案人員四散逃離，警方先將受傷的朱男送醫治療，隨後展開調查。

朱姓男子頭部、後頸、左肩背部、左手肘及右大腿均受傷，現場血跡斑斑。警方陸續將動手的許男等9名青少年查緝到案，全案已依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪偵辦，並依規定進行校安通報。

楊梅警分局強調，警方對於街頭聚眾鬥毆滋事等暴力事件零容忍，絕對從速從嚴偵辦，呼籲民眾遇有糾紛應訴諸法律理性溝通，勿因一時衝動致涉刑典。

