網路群組票選中國籍女鄰居「社區毒瘤」 發起人慘了

馮姓男子在群組發起票選「誰是社區毒瘤」，中國李姓女子拿下最高票，李女憤而提告。路透社資料照片



高雄前鎮區某社區馮姓男子和李姓女鄰居有宿怨，在社區197人的LINE群組舉辦網路投票，由社區住戶票選「社區毒瘤是什麼」，並把李女的名字列入選項當中，票選結果出爐，李女獲得最多票，李女不滿被針對憤而提告。高雄地院法官指出，馮男多次在群組內抨擊李女，意圖引導投票結果，依散布文字誹謗罪判罰2萬元。

判決指出，馮姓男子曾與中國籍李姓女子因細故產生糾紛，李女提告妨害名譽，馮男獲不起訴處分。馮男認為李女破壞社區和諧，去年5月9日凌晨在社區197人的LINE群組舉辦網路投票，讓住戶票選「社區毒瘤是什麼」，把李女列為選項。

李女不在群組內，當票選結果出爐後，李女拿下最高票寶座。事後得知此事，氣得報警提告。高雄地院審理時，發現馮男在發起投票前多次傳送訊息，痛罵李女是「鳥人」、「噁心」、「王八蛋」、「外來的病毒」，還指控李女是小三。馮男並未否認說過這些話，認為自己沒錯，拒絕和解。

法官認為，馮男在特定人得以共見共聞的多人社群內傳送侮辱及誹謗訊息，又舉辦投票，其言論多為針對個人操守，與社區公共事務無關，明顯損害李女的人格及名譽權，依散布文字誹謗罪判罰2萬元，得易服勞役。可上訴。

