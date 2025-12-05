網路詐騙冠軍是它「單月破5萬則」 小紅書沒上榜、Threads拿第2

網路詐騙冠軍是臉書（Facebook），單月破5萬則。（示意圖／unsplash）

內政部表示，中國大陸社群平台「小紅書」因資安檢測全數不合格，又牽涉1706件詐騙案，因此宣布將封鎖至少一年。消息一出，超過300萬台灣用戶討論度瞬間暴衝。不過，就有網友翻出數位發展部統計資料，赫然發現詐騙媒介「冠軍」是不分老少都會滑的臉書（Facebook），近年爆紅的Threads一個月也破萬件通報，小紅書甚至沒上榜。這消息也讓不少人傻眼直呼：「臉書詐騙最多！」

不少網友在Threads上發文質疑：「小紅書突然被封一年，說是詐騙太多，但查資料發現臉書才最多！Threads 一個月也破萬件，小紅書根本沒上榜。為什麼其他平台沒事？」

實際查看數發部「網路詐騙通報查詢網」過去30天的統計數據，通報疑似詐騙訊息累積7萬7520則。其中確認為詐騙為2萬8141則，占36.30%；高風險1萬1738則；確認非詐騙1萬8980則。

而最常出現詐騙訊息的平台依序為臉書5萬1363則、Threads達1萬200則、Instagram也有6733則、Meta廣告聯播網4886則、Meta Msg 4372則，其餘LINE、TikTok、Google未達千則；小紅書則完全沒上榜。

詐騙媒介比例。（圖／數發部網路詐騙通報查詢網）

相關貼文引爆熱烈回響，大票網友一面倒留言：「不是應該加強宣導嗎？怎麼直接封」、「就算政府一直宣導，還是很多人亂相信網路」、「臉書真的是最需要管的」、「查國外旅遊真的很好用，好可惜」、「使用小紅書7年了，我真的覺得很好用」、「Facebook默許詐騙廣告一直出現，然後又配合打詐，這是什麼經濟永動機嗎」、「臉書明明就比較多！在臉書上被騙過的路過」。

事實上，內政部警政署指出，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格；自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。

經警政署調查，近期該平台在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。為因應情資研判及實際偵辦所揭示之高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》相關規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視對方是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

