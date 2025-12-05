網路詐騙媒介TOP8曝光…沒小紅書 賴士葆批：LINE更多

內政部4日以打詐為由，宣布「封鎖」小紅書APP一年。（圖／路透）

內政部昨指，大陸APP「小紅書」因涉及過多詐騙，令國人財損2億4768萬餘元，刑事局發布網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。然而，根據數發部統計資料，網路社群平台涉詐通報數前8名，臉書（Facebook）位居第1，而小紅書不在榜上。

數發部3日才在臉書發文，提醒資安高風險，要注意5款APP，包含抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤，存有高度資安風險，可能威脅隱私和財產安全。沒想到，刑事局昨（4）日就宣布封鎖小紅書1年，因「小紅書」APP自去年至今，已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元。

然而，根據數發部「網路詐騙通報查詢網」統計，截至昨天晚上8點止，過去30天通報疑似詐騙訊息總數共有78860則，其中確認是詐騙訊息有28701則，占36.39%；確認是高風險訊息有12043則，占15.27%；確認非詐騙訊息有19206則，占24.35%。

以詐騙媒介比例來看，Facebook有52316則、Meta Msg有4714則、Google有289則、Instagram有7464則、Meta廣告聯播網有5539則、Line有974則、Tiktok有287則、Threads有10367則，小紅書完全排不上榜。

值得注意的是，警政署打詐儀表板統計，光是3日受理的詐騙案件就有464件，財產損失高達3.5億餘元。國民黨立委賴士葆昨天在臉書發文開酸，台灣網路自由也走向翻牆的一天，因為內政部決定封鎖小紅書，理由是涉詐1706件，財損高達2億多。

對此，賴士葆打臉，舉LINE光是去年就涉詐58000多件，今年也已超過3萬件，他認為國安局針對大陸軟體調查，以打詐為名行黨意中斷大陸聲音之實，「曾經我們嘲笑對岸獲取資訊必須翻牆，遭詐最多美日的FB、LINE卻沒事，果然綠共！」

