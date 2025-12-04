網路詐騙愛用平台 臉書30天破5萬則通報 Threads排第二

內政部指出，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，自民國113年迄今涉入1706件詐騙案件，且15項資安檢測指標全數未合格，今對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取措施。根據數位發展部最新統計，社群平台涉詐通報數，臉書（Facebook）在詐騙媒介比例仍是第一。

根據數發部「網路詐騙通報查詢網」統計，截至今晚8點，過去30天通報疑似詐騙訊息總數共有78,860則，其中確認是詐騙訊息為28,701則，占36.39%，確認是高風險訊息為12,043則（15.27%），確認非詐騙訊息為19,206（24.35%）。

其中詐騙媒介比例，Facebook有52,316則、Meta Msg有4,714則、Google有289則、Instagram有7,464則、Meta廣告聯播網有5,539則、Line有974則、Tiktok有287則、Threads有10,367則。

至於詐騙樣態比例，產品服務34,365則最高，其餘還有愛情交友3,722則、金融投資7,198則、意外之財4,618則、威脅勒索304則、身分冒充13,638則、工作求職971則、錢騾車手101則、慈善捐款95則、其他詐騙12,795則。

「網路詐騙通報查詢網」今年5月15日正式上線，讓民眾可即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，後續分流可疑訊息後，依照內容再轉由各部會判斷，若確認為詐騙訊息後則會通知平台下架，希望從源頭減少民眾接觸詐騙廣告訊息，減少相關風險。

