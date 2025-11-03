網路詐騙警報！社群平台出現冒用中央氣象署帳號 官方急澄清

中央氣象署近日發現有人在社交平台Threads及Instagram上冒用其名稱及署徽，這些帳號並非官方所設立。該署特別聲明，提醒民眾認清事實，並強調目前並未在Threads平台上設立任何帳號。

中央氣象署近日發現有人在社交平台Threads及Instagram上冒用其名稱及署徽，這些帳號並非官方所設立。（資料圖／翻攝畫面）

氣象署指出，官方的Instagram帳號為 @cwa_weather，任何以「中央氣象署」或類似名稱開設的帳號均屬冒用。中央氣象署呼籲民眾勿輕信、轉傳或提供個人資料，以免造成個人權益受損。本署已著手蒐證，並將依法循相關程序處理，以維護本署名譽及防杜不法行為。

請以本署官網及下列官方社群帳號為唯一正確訊息來源：

1.氣象署官方網站： https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

2.氣象署 Facebook及IG官方帳號：

https://www.cwa.gov.tw/V8/C/S/eservice/facebook.html

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

